Зеленський зустрівся з колишніми бранцями Аушвіца в Освенцімі.

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у вечері з нагоди відзначення 75-ї річниці звільнення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау.

На заході були присутні колишні бранці табору та їхні родини, повідомила пресслужба Президента. У своєму виступі голова держави наголосив, що для нього честь і відповідальність зустрітися з тими, хто пережив Голокост та перебування в концтаборі.

"Мабуть, людство ще не вигадало слів, які могли б описати незламність і силу вашого духу", – сказав Президент.

Зеленський зазначив, що спогади в'язнів Аушвіца, багато з яких видані у книгах, дуже складно читати, оскільки неможливо при цьому стримати сльози. "Більшість цих спогадів об’єднує заклик: «Не можна мовчати!» Про це потрібно говорити! Молоде покоління повинне знати ці історії, знати про жахіття Голокосту. Щоб на цій планеті ніколи нічого подібного не допустити знову", – заявив Зеленський.

Президентові важко уявити, яку силу необхідно мати, щоб витримати жахіття концтабору. "Ви це зробили! Ви неймовірні люди! Дуже сильні й дуже сміливі. Ви надихаєте ніколи не здаватися. Голокост називають найтемнішим періодом в історії людства. І ви – промені сонця, які перемогли темряву", – сказав Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що світ мусить викоренити ненависть як найбільший руйнівник людської цивілізації.

"Я впевнений, що сьогодні це – завдання номер один для кожного світового лідера. Міжнародна спільнота має об’єднатися й не допустити будь-яких проявів антисемітизму, ксенофобії та расизму. Має стояти на сторожі гуманізму, толерантності та свободи. Зупинити зло, перш ніж воно стане небезпечним для людства", – сказав Президент.

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський має зустрітися у Польщі з президентом Анджеєм Дудою.