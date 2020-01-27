Американську амбасаду в Іраку обстріляно ракетами.

Вашінґтон закликав Багдад залагодити безпеку дипломатичних об'єктів в Іраку.

Амбасада США в Багдаді зазнала ракетного обстрілу в неділю ввечері, 26 січня. Про це повідомило радіо Voice of America. На територію дипмісії, яка розташована в так званій «зеленій зоні» з підвищеним рівнем безпеки, впали три ракети. Одна з них влучила в ресторан амбасади. Інформаційна агенція Reuters повідомляє про щонайменше трьох постраждалих.

Вашінґтон зразу ж звернувся до іракської влади з вимогою захистити американські дипломатичні об'єкти на території країни. «Ми закликаємо уряд Іраку виконати свої зобов'язання щодо захисту наших дипломатичних об'єктів», – заявив представник Державного департаменту США.

Це вже не перші ракетні обстріли американських об’єктів в Іраку. Поки що ніхто не взяв на себе відповідальності за ці атаки, але Вашінґтон неодноразово покладав провину за них на підтримувані Іраном збройні угруповання в Іраці.

«З вересня було скоєно 14 атак на американський персонал в Іраку з боку Ірану і підтримуваних Іраном бойовиків. Ситуація залишається напруженою, і підтримувані Іраном збройні угруповання, як і раніше, становлять загрозу. Тому ми зберігаємо пильність», – запевнив речник американського зовнішньополітичного відомства.