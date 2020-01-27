Американську амбасаду в Іраку обстріляно ракетами.

Вашінґтон закликав Багдад залагодити безпеку дипломатичних об'єктів в Іраку.

 

 

Амбасада США в Багдаді зазнала ракетного обстрілу в неділю ввечері, 26 січня. Про це повідомило радіо Voice of America. На територію дипмісії, яка розташована в так званій «зеленій зоні» з підвищеним рівнем безпеки, впали три ракети. Одна з них влучила в ресторан амбасади. Інформаційна агенція Reuters повідомляє про щонайменше трьох постраждалих.

 

Вашінґтон зразу ж звернувся до іракської влади з вимогою захистити американські дипломатичні об'єкти на території країни. «Ми закликаємо уряд Іраку виконати свої зобов'язання щодо захисту наших дипломатичних об'єктів», – заявив представник Державного департаменту США.

 

Це вже не перші ракетні обстріли американських об’єктів в Іраку. Поки що ніхто не взяв на себе відповідальності за ці атаки, але Вашінґтон неодноразово покладав провину за них на підтримувані Іраном збройні угруповання в Іраці.

 

«З вересня було скоєно 14 атак на американський персонал в Іраку з боку Ірану і підтримуваних Іраном бойовиків. Ситуація залишається напруженою, і підтримувані Іраном збройні угруповання, як і раніше, становлять загрозу. Тому ми зберігаємо пильність», – запевнив речник американського зовнішньополітичного відомства.

27.01.2020

До теми

Що таке коронавірусна інфекція
Вірус уже вбив майже 60 людей, інфікував понад 3 тисячі і дуже швидко поширюється.
26.01.20 | | Наука
Боротьба з антисемітизмом чи вдавання боротьби
Максим МУЛЯР
Путін використав форум пам'яті жертв Голокосту в «Яд Вашем» для своїх цілей. Чи ж варто засуджувати тих лідерів, що зрезиґнували зі запрошення
24.01.20 | | У світі
Абстракція: від геометрії до лірики
Ірина Матоліч
Виставка абстрактного мистецтва в Івано-Франківській галереї «Бастіон» відбувається вже одинадцятий рік поспіль. Проект акцентовано презентує творчість авторів, які обрали для себе цей мистецький напрям, та має освітню місію, адже, незважаючи на численні теоретичні праці про абстракціонізм, його розуміння є неповним.
23.01.20 | | Штука
До джерел
Тарас Прохасько
...А мене вони заразили тьмяним чаром естетики курортного способу життя, неквапливості і оголеної товариськості. І води як найбільшої цінності, довкола якої все спроможне обертатися.
23.01.20 | | Дискурси
Нормальна температура тіла людини зменшується
Швидкість зменшення становить 0,1 градус за 25 років, тобто за покоління
23.01.20 | | Наука
Не ті тепер гуцули...
Юрій Винничук
Чи існує ще в якійсь країні подібний парадокс – щоб в одного етносу було дві мови? Бо в українців, окрім літературної мови, існує ще мова кіно, радіо й телебачення.
22.01.20 | | Дискурси
Які з українців патріоти
Володимир СЕМКІВ
Більшість українців згодні: українська мова є атрибутом державності, головним символом, урочистим моментом... Але ключове питання: чи треба нею говорити?
22.01.20 | | Україна
Пісня про мертві лаври
Юрій Андрухович
Ця премія завжди була компромісом між примусом і творчістю, інтересами владної верхівки та культурного середовища – найчастіше однак компромісом програшним
21.01.20 | | Минуле

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.