Мінські переговори: Україна вимагає повернення кордону до виборів.

 

"Мінські угоди" слід переглянути у частині черговості контролю над кордоном і проведення виборів на Донбасі.

 

Про це заявив в представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі в Мінську Олексій Резніков, інформує видання NV.ua.

 

 

"Нова позиція України є незмінною. Вона була проголошена під час нормандського саміту Президентом Зеленським, що, як мінімум, в частині [питання контролю над кордоном] "мінські угоди" підлягають перегляду", - заявив Резніков.

 

Зі слів Рєзнікова, виконання пунктів "мінських угод" слід здійснити у наступному порядку:

- роззброєння незаконних збройних формувань на Донбасі;

- встановлення режиму повної тиші;

- виведення всіх НВФ з території України;

- встановлення українського контролю над східним кордоном;

- проведення виборів.

 

"Неможливо провести вибори, якщо український кордон з Росією не контролюється українськими військовими. Про це свідчить міжнародний досвід. Українська делегація наполягатиме, що, як мінімум, у цій частині "мінські угоди" підпадають під перегляд і оновлення", - заявив представник України.

 

24.01.2020

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