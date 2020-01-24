ОБСЄ занепокоєна проєктом Мінкульту про дезінформацію.

Представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі зі свободи медій Арлем Дезір висловив занепокоєння щодо низки положень законопроєкту Міністерства культури, молоді та спорту України про протидію дезінформації.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті ОБСЄ.

"Я розумію необхідність боротьби з дезінформацією, особливо в контексті нинішнього конфлікту в Україні та навколо неї. Але це не повинно робитися за рахунок свободи засобів масової інформації та втручання держави в зміст ЗМІ й організацію журналістської діяльності в країні... Більше того, чинне українське законодавство вже передбачає механізми протидії суспільно небезпечній інформації", - заявив Дезір.

Він зазначив, що Україна мусить цілковито дотримуватися права кожного громадянина на свободу вираження, закріплене в Конституції України, у міжнародних зобов'язаннях держави, зокрема, перед ОБСЄ.

"Саморегулювання, підтримка професійних стандартів журналістики та ініціатив з перевірки фактів, незалежність ЗМІ, різноманітність джерел для спростування неправдивої інформації та розвиток медійної грамотності є ключовими компонентами в боротьбі з маніпулюванням інформацією і первинною умовою для забезпечення доступу до достовірної інформації", - додав представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ.

Дезір також зазначив, що низка неурядових організацій про свободу ЗМІ, асоціації журналістів, Національна спілка журналістів України та Європейська федерація журналістів розкритикували проєкт через сильне втручання держави в роботу ЗМІ.

Він висловив готовність брати участь в обговоренні законопроєкту з владою України та здійснити юридичну експертизу законопроєкту, щоб гарантувати, що він не вплине негативно на свободу ЗМІ.