ОБСЄ занепокоєна проєктом Мінкульту про дезінформацію.

 

Представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі зі свободи медій Арлем Дезір висловив занепокоєння щодо низки положень законопроєкту Міністерства культури, молоді та спорту України про протидію дезінформації.

 

 

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті ОБСЄ.

 

"Я розумію необхідність боротьби з дезінформацією, особливо в контексті нинішнього конфлікту в Україні та навколо неї. Але це не повинно робитися за рахунок свободи засобів масової інформації та втручання держави в зміст ЗМІ й організацію журналістської діяльності в країні... Більше того, чинне українське законодавство вже передбачає механізми протидії суспільно небезпечній інформації", - заявив Дезір.

 

Він зазначив, що Україна мусить цілковито дотримуватися права кожного громадянина на свободу вираження, закріплене в Конституції України, у міжнародних зобов'язаннях держави, зокрема, перед ОБСЄ.

 

"Саморегулювання, підтримка професійних стандартів журналістики та ініціатив з перевірки фактів, незалежність ЗМІ, різноманітність джерел для спростування неправдивої інформації та розвиток медійної грамотності є ключовими компонентами в боротьбі з маніпулюванням інформацією і первинною умовою для забезпечення доступу до достовірної інформації", - додав представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ.

 

Дезір також зазначив, що низка неурядових організацій про свободу ЗМІ, асоціації журналістів, Національна спілка журналістів України та Європейська федерація журналістів розкритикували проєкт через сильне втручання держави в роботу ЗМІ.

 

Він висловив готовність брати участь в обговоренні законопроєкту з владою України та здійснити юридичну експертизу законопроєкту, щоб гарантувати, що він не вплине негативно на свободу ЗМІ.

 

24.01.2020

До теми

Абстракція: від геометрії до лірики
Ірина Матоліч
Виставка абстрактного мистецтва в Івано-Франківській галереї «Бастіон» відбувається вже одинадцятий рік поспіль. Проект акцентовано презентує творчість авторів, які обрали для себе цей мистецький напрям, та має освітню місію, адже, незважаючи на численні теоретичні праці про абстракціонізм, його розуміння є неповним.
23.01.20 | | Штука
Нобелівський психоз
Ольга Токарчук
«Після Нобеля в мені нічого не змінилося, тільки світ змінився. Це досвід психозу, бо люди в такому стані вважають, що з ними все в порядку, а світ збожеволів».
23.01.20 | | Дискурси
Нормальна температура тіла людини зменшується
Швидкість зменшення становить 0,1 градус за 25 років, тобто за покоління
23.01.20 | | Наука
Не ті тепер гуцули...
Юрій Винничук
Чи існує ще в якійсь країні подібний парадокс – щоб в одного етносу було дві мови? Бо в українців, окрім літературної мови, існує ще мова кіно, радіо й телебачення.
22.01.20 | | Дискурси
Які з українців патріоти
Володимир СЕМКІВ
Більшість українців згодні: українська мова є атрибутом державності, головним символом, урочистим моментом... Але ключове питання: чи треба нею говорити?
22.01.20 | | Україна
Пісня про мертві лаври
Юрій Андрухович
Ця премія завжди була компромісом між примусом і творчістю, інтересами владної верхівки та культурного середовища – найчастіше однак компромісом програшним
21.01.20 | | Минуле
Роки жнив
Андрій Бондар
Історія не залишила Лифарю нічого, крім місцевої ідентичності, що у своїх проявах так схожа на ностальгію багатьох лояльних до імперії обивателів сьогоднішнього дня.
20.01.20 | | Дискурси
Загострення великих амбіцій
Юрко ТИМЧУК
«Працював у Кабінеті Міністрів» чи «був народним депутатом» у резюме писати не варто. «Трудився піаністом у борделі» – менше встиду. Огляд подій тижня в Україні.
20.01.20 | | Україна

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.