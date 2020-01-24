Посол України виправдовується перед Румунією через помилку ОП щодо Буковини.

 

Посол України в Румунії Олександр Баньков попросив вибачення за некоректний переклад на офіційному сайті Офісу Президента України, в котрому згадувалася Північна Буковина у промові Володимира Зеленського до Дня соборності.

 

На англомовній версії сайту Офісу Президента слово “зайняли” переклали як “occupied”. У Румунії обурилися тим, що їх звинуватили в “окупації”.

 

 

Міністерство закордонних справ Румунії зажадало пояснень від української сторони з приводу “перекладацького ляпу”.

 

“Румунська сторона вимагає роз’яснень щодо згадок про Румунію, які з’явилися в нещодавній публічній промові Президента України, висловлює здивування цим та наголошує на необхідності правильного розуміння історії”, – йдеться у пресрелізі МЗС, що його цитує “Європейська правда”.

 

Як пояснив у своєму Facebook посол України в Румунії Олександр Баньков, котрого МЗС Румунії 23 січня викликало для розмови, причиною неопрозуміння став неточний переклад слів Президента, через що його почали звинувачувати, зокрема, у "ревізіонізмі в стилі Путіна".

 

"Звичайно, це офіційний переклад, але залишається лише перекладом і не змінює оригінальний текст. Ті, хто хочуть, легко можуть перевірити оригінальне відео", – зазначив Баньков, наголосивши, що переклад уже змінили (на слово "taken").

 

"Історичний контекст наприкінці 1918 року з демонтажем Австро-Угорської імперії та національними рухами у її колишніх провінціях створив ситуацію, коли ці історичні провінції більше не мали міжнародно визнаного суверенітету, тому їх поглинання іншими сусідніми державами не можна вважати окупацією", – каже посол.

 

"Президент Зеленський звернувся до відомих історичних подій 1918–1919 року з єдиною метою демонстрації необхідності національної єдності, зміцнення української держави, яка в той історичний момент втратила шанс на суверенітет і незалежність, але продовжує свою боротьбу проти російської агресії", – підкреслив дипломат.

 

"Щиро шкодую про цю неприємну ситуацію, але зрештою вона є результатом неправильного перекладу та безпідставних інтерпретацій", – додав він.

 

Водночас коментарі румунів під постом посла свідчать, що пояснення виявилися недостатніми – більшість коментаторів вважає, що суттєвої відмінності між "зайняти" та "окупувати" немає, оскільки, згідно з румунською версією, після Першої світової війни Північна Буковина "об'єдналася з Румунією".

 

24.01.2020

До теми

Боротьба з антисемітизмом чи вдавання боротьби
Максим МУЛЯР
23 січня в «Яд Вашем» відбувся міжнародний форум щодо Голокосту. Однак шеф Кремля Володимир Путін вдало використав його для своїх цілей. Тому навряд чи варто засуджувати тих державних лідерів, котрі зрезигнували зі запрошення на захід.
24.01.20 | | У світі
Нормальна температура тіла людини зменшується
Швидкість зменшення становить 0,1 градус за 25 років, тобто за покоління
23.01.20 | | Наука
Які з українців патріоти
Володимир СЕМКІВ
Більшість українців згодні: українська мова є атрибутом державності, головним символом, урочистим моментом... Але ключове питання: чи треба нею говорити?
22.01.20 | | Україна
Пісня про мертві лаври
Юрій Андрухович
Ця премія завжди була компромісом між примусом і творчістю, інтересами владної верхівки та культурного середовища – найчастіше однак компромісом програшним
21.01.20 | | Минуле
Вулиця Василя Жданкіна
Костянтин Москалець
Пам’ятаєш, як вони запекло доводили, що нас нема і не може бути? Пам’ятаєш, як наші пісні і гімни вже/ще неіснуючої держави поперек горла їм стояли? Так-от, вони не вгадали – ми є.
21.01.20 | | Дискурси
Роки жнив
Андрій Бондар
Історія не залишила Лифарю нічого, крім місцевої ідентичності, що у своїх проявах так схожа на ностальгію багатьох лояльних до імперії обивателів сьогоднішнього дня.
20.01.20 | | Дискурси
Загострення великих амбіцій
Юрко ТИМЧУК
«Працював у Кабінеті Міністрів» чи «був народним депутатом» у резюме писати не варто. «Трудився піаністом у борделі» – менше встиду. Огляд подій тижня в Україні.
20.01.20 | | Україна
Штучний інтелект бачить за рогом
Науковці створили пристрій, за допомогою якого самокеровані автомобілі, наприклад, могли б помічати перешкоди довкола припаркованих авто чи завантажених перехресть, а космічні апарати проводили б зйомку всередині печер на астероїдах.
20.01.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.