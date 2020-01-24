Посол України виправдовується перед Румунією через помилку ОП щодо Буковини.

Посол України в Румунії Олександр Баньков попросив вибачення за некоректний переклад на офіційному сайті Офісу Президента України, в котрому згадувалася Північна Буковина у промові Володимира Зеленського до Дня соборності.

На англомовній версії сайту Офісу Президента слово “зайняли” переклали як “occupied”. У Румунії обурилися тим, що їх звинуватили в “окупації”.

Міністерство закордонних справ Румунії зажадало пояснень від української сторони з приводу “перекладацького ляпу”.

“Румунська сторона вимагає роз’яснень щодо згадок про Румунію, які з’явилися в нещодавній публічній промові Президента України, висловлює здивування цим та наголошує на необхідності правильного розуміння історії”, – йдеться у пресрелізі МЗС, що його цитує “Європейська правда”.

Як пояснив у своєму Facebook посол України в Румунії Олександр Баньков, котрого МЗС Румунії 23 січня викликало для розмови, причиною неопрозуміння став неточний переклад слів Президента, через що його почали звинувачувати, зокрема, у "ревізіонізмі в стилі Путіна".

"Звичайно, це офіційний переклад, але залишається лише перекладом і не змінює оригінальний текст. Ті, хто хочуть, легко можуть перевірити оригінальне відео", – зазначив Баньков, наголосивши, що переклад уже змінили (на слово "taken").

"Історичний контекст наприкінці 1918 року з демонтажем Австро-Угорської імперії та національними рухами у її колишніх провінціях створив ситуацію, коли ці історичні провінції більше не мали міжнародно визнаного суверенітету, тому їх поглинання іншими сусідніми державами не можна вважати окупацією", – каже посол.

"Президент Зеленський звернувся до відомих історичних подій 1918–1919 року з єдиною метою демонстрації необхідності національної єдності, зміцнення української держави, яка в той історичний момент втратила шанс на суверенітет і незалежність, але продовжує свою боротьбу проти російської агресії", – підкреслив дипломат.

"Щиро шкодую про цю неприємну ситуацію, але зрештою вона є результатом неправильного перекладу та безпідставних інтерпретацій", – додав він.

Водночас коментарі румунів під постом посла свідчать, що пояснення виявилися недостатніми – більшість коментаторів вважає, що суттєвої відмінності між "зайняти" та "окупувати" немає, оскільки, згідно з румунською версією, після Першої світової війни Північна Буковина "об'єдналася з Румунією".