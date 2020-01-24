Епідеміологи оцінюють спалах атипової пневмонії в десять потужнішим, ніж 2002-го.

Епідеміологи, що нині повернулися до Гонконгу після огляду пацієнтів у Вухані, сказали кореспондентам, що "спалах у Вухані, принаймні, в 10 разів більший за розмірами, ніж спалах атипової пневмонії 2002 року", закликаючи людей триматися подалі від Вуханя, як тільки можна.

“Цього разу я боюся", – зізнався після двох днів обстежень у Вухані директор Державної лабораторії нових інфекційних захворювань в університеті Гонконгу І Гуань, який відіграв важливу роль у відстеженні розвитку атипової пневмонії 2002 року. Натомість вчора Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що спалах пневмонії в Китаї поки рано оголошувати надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

Щонайменше 26 людей померли в Китаї в результаті пневмонії, викликаної новим типом коронавірусу 2019-nCoV, що викликає вуханьську пневмонію, повідомляє The Guardian з посиланням на китайську владу. 26-а смерть від вуханьської пневмонії настала у провінції Хейлунцзян (історична Маньчжурія з адміністративним центром в місті Харбін), що межує з російським Приморським краєм (адміністративним центром у Владивостоку). Це другий випадок смерті за межами провінції Хубей, де в місті Вухань померли 24 людини, ще одну смерть зафіксовано біля Пекіну.

Загальна кількість офіційно зареєстрованих хворих перевищила 830 осіб, британські дослідники оцінюють, що ця кількість може бути на порядок вищою.

Оскільки більшість випадків пневмонії невідомого походження на початках була зосереджена навколо гуртового ринку тварин та риб, на якому було тисяча кіосків, де продавали курей, котів, фазанів, кажанів, сурмаків, отруйних змій, плямистих оленів, кроликів та інших диких тварин, це призвело до підозри, що причиною може бути новий коронавірус саме з тваринного джерела, як це було при тяжкому гострому респіраторному синдромі, який розпочався теж в Китаї і тривав з 2002 по 2004 рік (тоді на атипову пневмонією захворіли 8098 осіб, з них 774 померли), тоді джерелами інфекції вважали ціветів та деяких кажанів. Генетичні дослідження китайських науковців підтвердили офіційну версію: стверджується, що новий коронавірус 2019‐nCoV з'явився в результаті генетичного поєднання коронавірусу кажанів та коронавірусу невідомого походження, найбільш ймовірно – змій, які продавалися на цьому ринку.

Через поширення вірусу в десяти містах Китаю, де сукупно проживає 25 мільйонів мешканців, ввели жорсткі карантинні заходи. Зокрема, призупинили транспортне сполучення, закривши аеропорти та залізничні станції, з двома найбільшими містами провінції Хубей (58 млн. населення) – Вуханню (10 млн.) та Хуанган (8 млн.), а також з Хуанші, Еньші, Чібі, Сяньтао, Чжіцзян, Ечжоу, Цяньцзян і Сяньнін. В містах панує паніка, на вулицях – пустка, населення намагається покинути міста на автомобілях, на виїзді з міст встановлені блок-пости. По всьому Китаю влада наказала авіакомпаніям, автобусним службам і залізничним операторам дозволити пасажирам скасовувати квитки по всій країні з повною компенсацією їхньої вартості. Але драконівські заходи, в тому числі міські блокування, можуть бути занадто запізнілими, вказав доктор Гуань, вказуючи на величезну кількість людей, які вже покинули Вухань, щоб повернутися на китайський Новий рік в родинні місця по всьому Китаю до введення блокування. Він припустив, що, враховуючи інкубаційний період вірусу, симптоми нової пневмонії можуть ширитися по всьому Китаю починаючи з суботи.

Клінічні випробування вакцин проти нового вірусу, що вразив Китай і поширився за його межі, можуть бути проведені лиш влітку, заявив вчора у Давосі виконавчий директор Коаліції з інновацій для запобігання епідеміям (CEPI) Річард Гатчетт.