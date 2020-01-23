Туристам запропонують 52 стилі життя в Карпатах.



Сьогодні, 23 січня, в Івано-Франківську презентували транснаціональний туристичний проєкт «52 стилі життя в Карпатах. Співпраця у створенні продуктів автентичних культур праці на Івано-Франківщині». Про це повідомляє Бліц-Інфо. Ідея проєкту – заохотити туризм у Карпатах, базований на нематеріальній спадщині, тобто показати туристам "родзинки" Карпат, те, чим живуть мешканців цього краю – розповіла експертка ГО «Туристична асоціація Івано-Франківщини» Лада Маланій.

Фото:report.if.ua

«Проєкт цікавий тим, що демонструє повноцінне партнерство чотирьох транскордонних країн… Як провести вікенди, справа кожної людини. Можна просто вдома сидіти на дивані, а можна насолодитися тим, що відкриваєш для себе Карпати…Ми знаємо, який мають вигляд наші старі хати, як готувати кутю, як косити сіно, але пів світу цього не знає. Відкрити ці можливості для відпочивальників, ділитися інформацією про ці принади, відкривати забуті традиції як повноцінні туристичні продукти – це наше завдання в проєкті», – цитує Ладу Маланій «Укрінформ».

Територія реалізації проєкту охоплює Івано-Франківську й Закарпатську області України, а також повіти Марамуреш і Сату-Маре Румунії, Кошицький і Пряшівський краї Словаччини, регіони Боршод-Абауй-Земплен та Саболч-Сатмар-Берег Угорщини. Кожна з чотирьох країн береться створити свої 13 нових туристичних продуктів, – йдеться на сайті Туристичної Асоціації Івано-Франківщини.

«Ми здогадуємося, що вже щось існує, але треба збиратися і радитися, де знайти тих людей, як до них добратися, наскільки вони будуть цікавими. У нас почався шлях постійних відкриттів. Проєкт розрахований на 2 роки. Ми отримали 250 тисяч євро грантової підтримки на цей проєкт. Ідея полягає в тому щоб показати 52 стилі життя за 52 вікенди. З 52 згаданих стилів життя Україна реалізовуватиме 13, решту – три інші партнерські країни», – додала каже експертка. Кожна країна має створити 13 вікендів і представляє якусь свою тему: Угорщина – ностальгія, Словаччина – гармонія, Румунія – культура, Україна – природа, – уточняє подробиці "Репортер".

Фото: dt.ua

Проєкт задуманий, щоб у підсумку збільшити відвідуваність громад і створити нові можливості для генерування місцевих доходів. Для цього розроблять і популяризуватимуть унікальні можливості відпочинку для туристів, побудовані навколо традиційних культур праці та способів життя.

У рамках проєкту партнери відшукають локальні осередки, сімейні підряди або окремих людей, які займаються традиційним сільським господарством, виробництвом автентичної їжі та ремісництвом, переважно у віддалених сільських районах. Із ними працюватимуть, щоб зробити їхній стиль життя й унікальні життєві історії ядром повноцінних ринкових пропозицій – туристичних пакетів для турів вихідного дня. Для популяризації влаштовуватимуть свята і фестивалі, форуми, допомагатимуть розвивати автентичні ремесла тощо.

Фото: versii.if.ua