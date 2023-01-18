Індія вже стала найнаселенішою країною світу.

Ще наприкінці минулого року вона випередила Китай на п’ять мільйонів осіб.

 

 

Індія вийшла на перше місце у світі за чисельністю населення. Як стверджує інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на дані організації World Population Review, наприкінці 2022 року кількість індійців досягла рівня 1,417 мільярда, що на п'ять мільйонів людей більше, ніж у Китаї.

 

За оцінкою аналітиків World Population Review, станом на 18 січня населення Індії вже досягло 1,423 мільярда. Інша дослідна організація Macrotrends стверджує, що в Індії проживає 1,428 мільярда людей.

 

Наразі влада Індії офіційно не повідомляла нових даних про чисельність населення. Кожні десять років у країні проводять перепис, але у 2021 році його перенесли через пандемію коронавірусу.

 

В ООН раніше прогнозували, що Індія обжене Китай за чисельністю населення щойно наприкінці 2023 року. Утім, як уже повідомляло наше видання, через падіння народжуваності і зростання смертності у КНР зафіксовано 2022 року негативний демографічний приріст. Це було найгірше демографічне падіння з 1961 року – останнього року великого голоду в Китаї, який став наслідком бездумної індустріалізації та культурної революції.

 

 

Як повідомило у вівторок, 17 січня, Державне статистичне управління КНР у Пекіні, наприкінці грудня минулого року в країні проживало 1,411 мільярда осіб, що на 850 тисяч менше, ніж роком раніше. Число народжених у 2022 році (9,56 млн) виявилося нижчим за кількість померлих (10,41 млн).

 

Ця демографічна криза й дозволила Індії обігнати Китай за кількістю населення.

 

Bloomberg зазначає, що половина населення Індії – це люди, молодші за 30 років. Близько 800 мільйонів людей отримують від уряду безкоштовне продовольство – це найбільша подібна програма у світі.

 

У листопаді 2022 року населення Землі, за оцінкою ООН, досягло восьми мільярдів людей. За підрахунками організації, збільшення населення планети на один мільярд тривало 12 років.

18.01.2023

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