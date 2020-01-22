Вперше президентом Греції стане жінка.

Обрана парламентом Катерина Сакелларопулу складе президентську присягу в березні.

Президентом Греції вперше в історії країни обрано жінку. Уже в першому турі голосування в середу, 22 січня, переважна більшість депутатів від усіх партій (261 з 300) висловилися на підтримку Катерини Сакелларопулу.

«Катерина Сакелларопулу обрана президентом Республіки», – оголосив голова парламенту Греції Костас Тасулос після підрахунку голосів. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutshe Welle. На посаді глави держави 63-річна експертка в царині права змінить консерватора Прокопіса Павлопулоса, п'ятирічний термін повноважень котрого закінчується в березні. Тассулос повідомив, що вона буде приведена до присяги 13 березня.

До цього Катерина Сакелларопулу була високопоставленою суддею, спеціалізуючись у природоохоронному та конституційному праві. У жовтні 2018 року вона вже стала першою жінкою в історії Греції, котра очолила Державну раду, – Конституційний і одночасно Вищий адміністративний суд країни.

Глава держави в Греції виконує суто церемоніальні обов'язки, але обрання жінки на посаду президента в країні, де жінки досі зазнають відчутної дискримінації, має велике символічне значення. У своєму першому ж імпровізованому брифінгу після обрання президенткою Сакелларопулу закинула прем’єр-міністрові Кіріакосові Міцотакісу, що той залучив до кабінету лише двох жінок.