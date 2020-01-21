Суд взяв під варту фіґуранта справи про вбивство Гандзюк.

Печерський суд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави обвинуваченого в прихованні злочину проти Катерини Гандзюк Ігоря Павловського. Колишнього помічника нардепа Миколи Паламарчука (БПП) заарештували за іншою підозрою – створення злочинної організації та незаконне зберігання вогнепальної зброї.

Про це повідомляє Hromadske.

Згідно з даними слідства, Ігор Павловський створив злочинну організацію, котра займалася залякуванням людей, пошкодженням їхнього майна, масовими заворушеннями на замовлення.

У підозрі йдеться про два епізоди: підпал двох автомобілів двох активістів Олександра Цегельника та Юрія Марудова у квітні 2018 року та масові заворушення біля Олешківської районної ради у травні того ж року, коли депутати намагалися висловити недовіру Олені Кравченко-Скалозуб – тодішній голові райради.

Також, згідно з даними слідства, під час обшуків у будинку Ігоря Павловського 20 січня знайшли вогнепальну зброю.

Адвокати підозрюваного кажуть, що підозра необґрунтована, адже слідство не надало чітких доказів причетності Павловського до цих злочинів. Також вони зазначили, що їхній підзахисний недужий і не може ходити без милиць. Адвокати також стверджують, що зброю, яку знайшли у Павловського вдома, йому підкинули.

Під час спілкування із журналістами Павловський не коментував нову підозру, лише зазначив, що знає людей, про яких йшлося у підозрі. Зокрема, знає Сергія Брагу, котрий, згідно з даними слідства, причетний до підпалу авто активістів. Водночас він заперечив свою співпрацю з ними.

Також Павловський підтвердив, що знайомий з членами громадського формування із Нової Каховки "Ніхто крім нас" та її очільником Русланом Агаєвим. Згідно з даними слідства, вони були причетні до масових заворушень під Олешківською райрадою у травні 2018 року.

Вперше Ігоря Павловського затримали 10 листопада 2018 року та оголосили підозру в організації нападу на Катерину Гандзюк. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права виходу під заставу.

У квітні 2019-го суд Києва змінив підозру з "організації" на "укривання" злочину, а у травні відпустив Павловського під домашній арешт через "незадовільний стан його здоров’я". Згодом стало відомо, що стан здоров’я не завадив Павловському поїхати в Одесу на матч Суперкубка України з футболу.

У серпні прокуратура уклала угоду з Павловським про те, що він буде свідчити в суді. Обвинувальний акт передали до Приморського суду Одеси. Утім, Павловський не приходить на засідання нібито через стан здоров’я.

Підозрюваними співорганізаторами злочину, згідно з даними слідства, є Ігор Павловський та Олексій Левін, а замовником – голова Херсонської облради Владислав Мангер.

Провадження щодо Левіна та Мангера виокремлене і призупинене (через розшук Левіна).