Обстріли не вщухають: Один загиблий, один поранений.

Упродовж 20 січня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.
Противник обстріляв позиції ЗСУ із заборонених "мінськими домовленостями" 120-міліметрових мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Як повідомили у пресцентрі штабу ООС, унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.
П’ять обстрілів по позиціях ЗСУ відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” (Донецький напрямок), а саме:
неподалік від населеного пункту Павлопіль — з ручного протитанкового гранатомета;
поруч з Мар’їнкою — з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
в районі населеного пункту Опитне — з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу Водяного — з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
неподалік від Новотроїцького — з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.
П’ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” (Луганський напрямок), а саме:
поблизу Травневого — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поруч із Луганським — з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
три рази неподалік від населеного пункту Оріхове — зі 120-мм мінометів противник випустив 17 мін та гранатометів різних систем.
21.01.2020