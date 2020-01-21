Обстріли не вщухають: Один загиблий, один поранений.

Упродовж 20 січня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв позиції ЗСУ із заборонених "мінськими домовленостями" 120-міліметрових мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Як повідомили у пресцентрі штабу ООС, унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.

П’ять обстрілів по позиціях ЗСУ відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” (Донецький напрямок), а саме:

неподалік від населеного пункту Павлопіль — з ручного протитанкового гранатомета;

поруч з Мар’їнкою — з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

в районі населеного пункту Опитне — з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Водяного — з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

неподалік від Новотроїцького — з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

П’ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” (Луганський напрямок), а саме:

поблизу Травневого — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поруч із Луганським — з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

три рази неподалік від населеного пункту Оріхове — зі 120-мм мінометів противник випустив 17 мін та гранатометів різних систем.