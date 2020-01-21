Ексголову Інтерполу засудили до тривалого тюремного терміну.

Китайська влада звинуватила його у корупції.

 

 

Суд у китайському місті Тяньцзині визнав винним у корупції колишнього керівника Інтерполу Мена Хунвея. Його засудили до 13 років позбавлення волі. Окрім в’язничного терміну, Мен повинен сплатити державі штраф на суму два мільйони юанів (260 тис. євро в перерахунку). Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

 

Мен пообіцяв не оскаржувати вирок. Він визнав провину в тому, що брав хабарі на загальну суму 14,5 млн юанів (приблизно 2,1 млн доларів) в період між 2005 та 2017 роками. З 2004 року він обіймав посаду голови китайського відділення Інтерполу, з 2016-го став керівником всієї організації. Щойно цього року мав би закінчитися термін його повноважень на цій посаді.

 

Нагадаємо, що Мен Хунвей зник у вересні 2018 року, коли з Франції, де базується Інтерпол, прилетів до рідного Китаю. Його дружина Ґрейс Мен публічно заявила про зникнення чоловіка, показавши повідомлення в месенджері, в яких він просив чекати його дзвінка, після чого надіслав емодзі ножа, що нібито означає небезпеку. Вона говорила, що не знає, що з ним сталося, і звернулася до міжнародної спільноти з проханням знайти чоловіка.

 

Пізніше китайська влада повідомила, що Мен затриманий за звинуваченнями в порушенні закону. Незабаром після цього стало відомо про звільнення Мена з Інтерполу. Новим головою організації став Кім Йонг Ян з Південної Кореї.

21.01.2020

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