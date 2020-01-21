Палата лордів внесла поправки до законопроєкту про Brexit.

Це може затримати набуття законом чинності, але не може його скасувати.

 

 

Верхня палата британського парламенту в понеділок, 20 січня, проголосувала за поправки до закону про Brexit, який був схвалений Палатою громад ще на початку січня. Таким чином законопроєкт знову повернеться в нижню палату, а не автоматично набуде статусу закону, як було б у разі його схвалення Палатою лордів. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.  

 

Водночас у Палати лордів немає повноважень скасувати законопроєкт, вона може лише повернути його до нижньої палати з поправками, які Палата громад акцептує або відкине. Все це здатне призвести лише до певної затримки набуття законом чинності.

 

Поправки, які запропонувала Палата лордів, стосувалися прав іноземців із громадянством Європейської Унії після Brexit. Палата лордів запропонувала видавати їм документ, який фізично підтверджує їхнє право перебувати на території Великої Британії після її виходу з Європейської Унії. Досі законопроєкт передбачав лише «цифрове підтвердження» статусу окресленої категорії громадян без надання їм, так би мовити, фізичного носія, що, на думку частини політиків, може призвести до дискримінації.

 

Нагадаємо, що законопроєкт про Brexit був схвалений палатою громад дев’ятого січня. Це стало можливим після того, як на позачергових виборах консерватори на чолі з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном здобули абсолютну більшість місць у парламенті, завдяки чому змогли подолати блокаду Brexit. Передбачається, що Велика Британія офіційно полишить Євроунію 31 січня.

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