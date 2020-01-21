Білорусь закуповує нафту в Норвегії.

Це стало наслідком того, що Мінськ не домовився з Москвою про ціну на російську нафту.

Білоруська нафтова компанія БНК в січні придбає партію норвезької нафти, яку видобувають на родовищі Johan Sverdrup. Як повідомила інформаційна агенція Reuters, норвезьку нафту доставлять ​​до Білорусі через литовський порт Клайпеда.

Очікується, що норвезький танкер Breiviken, навантажений 80 тисячами тонн нафти, прибуде в Клайпеду 22 січня. Звідти нафта буде доставлена ​​до Новополоцького НПЗ «Нафтан» залізницею. За даними Reuters, після отримання першої партії палива білоруська сторона збирається продовжувати перемовини про подальші поставки.

У той же час білоруське онлайн-видання Tut.by пише, що залізничне транспортування нафти з Клайпеди коштуватиме білорусам приблизно 20 доларів за тонну. А це значно дорожче за транспортування палива нафтогонами.

Білорусько-норвезьку нафтову угоду було укладено на тлі розбіжностей між Москвою і Мінськом щодо ціни на енергоносії, через які Росія на початку січня припинила поставки нафти Urals до Білорусі. Мінськ наполягає на скасуванні премії до ціни безмитних поставок нафти, мотивуючи це подорожчанням сировини у зв'язку з реалізацією в РФ податкового маневру в нафтовій сфері. На даний час ціна поставок нафти з РФ становить 83% від світової ціни на нафту. Розмір премії – 10 доларів за тонну.

На нараді з керівництвом нафтохімічного комплексу країни у грудні минулого року президент Білорусі Олександр Лукашенко дав доручення забезпечити поставки нафти з альтернативних джерел. Перш за все – залізничним транспортом з портів на Балтиці, а також задіяти для альтернативних поставок нафтопровід «Дружба».