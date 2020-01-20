У Норвегії розвалилася урядова коаліція.

Партії більшості не досягли згоди в питанні репатріації норвежки – прихильниці «Ісламської держави».

Сів Єнсен

Партія поступу Норвегії в понеділок, 20 січня, покинула урядову коаліцію. Міністерка фінансів від цієї партії Сів Єнсен (Siv Jensen) оголосила про свою демісію. Про це повідомило норвезьке видання Dagbladet.

Причиною відходу Єнсен з кабінету консервативної прем'єр-міністерки Ерни Сульберґ (Erna Solberg) стала суперечка про повернення до Норвегії ймовірної прихильниці терористичної організації «Ісламська держава» і двох її дітей зі Сирії. Це викликало невдоволення у деяких членів уряду і широких верств норвезьких громадян.

Про намір допомогти жінці повернутися з Сирії кабінет міністрів Норвегії заявив минулого тижня. У 2013 році ця жінка, якій нині 29 років, покинула Норвегію, пізніше її було затримано за підозрою у членстві в «Ісламській державі». У п'ятницю, 17 січня, вона разом з дітьми повернулася до Норвегії.

«Багато хто вважає, що вона використовувала хвору дитину як щит, щоб повернутися до Норвегії. І багато хто незадоволений цим», – заявила Сів Єнсен, котра є також ж головою Партії поступу. Вона стверджує, що інцидент з жінкою з ІД «став останньою краплею». Бо й раніше між Партією поступу та іншими членами уряду виникало багато суперечок.

Партія поступу підтримує ідею надання допомоги дітям прихильників «Ісламської держави», однак виступає проти надання державної підтримки дорослим, котрі долучилися до цієї терористичної організації.

Раніше повідомляли, що прем'єр-міністерка країни Ерна Сульберґ, котра дозволила прихильниці ІД повернутися до країни, може поплатитися за це посадою. Ймовірно, Сульберґ буде змушена призначити дочасні вибори в Норвегії. Хоча все ще існує можливість, що вона очолить уряд меншості.