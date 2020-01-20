Зеленський: Голодомор – то не соціальна трагедія, а геноцид.

 

Президент України Володимир Зеленський наголошує на тому, що для України Голодомор 1932-1933 років є геноцидом.

 

Про це Зеленський сказав у інтерв'ю виданню The Times of Israel.

 

 

"Багатьох людей було знищено. У них відібрали багато – їхні будинки, землю, худобу, все у них забрали. І якщо вони не надавали своїх активів, то були вбиті. Вони були розстріляні. Мільйони людей загинули. Багато країн визнали, що Голодомор – це геноцид. І я знаю, що Ізраїль розуміє це і розуміє, що Україна визнала голокост геноцидом. Для України це не соціальна чи економічна трагедія. Це геноцид. Мільйони українців були знищені", – сказав Президент.

 

Зеленський упевнений, що в майбутньому світ дедалі більше визнаватиме, що Голодомор – це величезна трагедія для України, яка фактично була знищенням українського народу.

 

"У різних ЗМІ було багато мовчання через політику СРСР, тому що СРСР приховував усю інформацію. Він приховував записи, він приховував місця масових поховань. Не було достатньо інформації про це. Так створювалася історія. Ми розуміємо, що є різні історії. Але я впевнений, що в майбутньому люди зрозуміють, яка історія України та які реальні факти. Мільйони українців були знищені під час Голодомору", – наголосив він.

 

20.01.2020

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