За суботу і неділю на Донбасі загинуло двоє військовиків.

 

Минулої доби на Донбасі загинув військовослужбовець Об'єднаних сил. Упродовж 19 січня контрольовані Росією збройні формування 11 разів порушили режим припинення вогню.

 

Про це йдеться у повідомленні штабу ООС.

 

 

“Противник обстріляв наші позиції із заборонених "мінськими домовленостями" артилерійських систем калібру 122 мм та 120-мм мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї”, – сказано у зведенні.

 

Один обстріл по наших позиціях відкривався неподалік від населеного пункту Піски, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” (Донецький напрямок). Противник застосував станковий протитанковий гранатомет – два постріли, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

 

10 ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” (Луганський напрямок): сім разів поблизу населеного пункту Оріхове – з артилерійських систем калібру 122 мм противник випустив 9 снарядів, зі 120-мм мінометів – 33 міни та зі станкових протитанкових гранатометів – 9 пострілів; поруч із Новоолександрівкою – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Новотошківського – із мінометів калібру 120-мм – 8 мін.

 

Масовані обстріли бойовиками позицій ЗСУ (насамперед, позицій 72-ї та 93-ї механізованих бригад) тривають три дні поспіль; при цім ворог застосовує великокаліберні гаубиці.

 

Днем раніше внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще 10 – отримали поранення і бойові травмування.

 

Відтак, із початку січня загинули вже сім українських воїнів.

 

20.01.2020

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