У російському готелі загинули люди через прорив труби з окропом.

Серед загиблих – одна дитина.

П'ятеро людей загинули і ще троє шпиталізовані з опіками внаслідок прориву труби опалення в гостелі у російському місті Пермі. Про це повідомило російське інформаційне агентство Interfax. Серед загиблих – одна дитина. Її вік не уточнюють.

За даними реґіонального Міністерства охорони здоров'я, одна з постраждалих перебуває у важкому стані, двоє – в стані середньої тяжкості. Ще три людини відмовилися від шпиталізації і пройдуть амбулаторне лікування під наглядом лікарів.

Трагедія сталася зранку в понеділок, 20 січня, в індустріальному районі у житловому будинку, зведеному 1965 року, де на цокольному поверсі розташований приватний гостел «Карамель». Прорвало трубу з гарячою водою. Гостел затопило.

За фактом аварії і загибелі людей порушено кримінальну справу. Як повідомили в крайовому управлінні Слідчого комітету Росії, справу розслідують за статтею про «надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки життя і здоров'я споживачів, що призвело з необережності до смерті двох і більше осіб».