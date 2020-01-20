Марцінків «відправив Коляду на небо».


19 січня на Вічевому майдані Івано-Франківська відбулася масштабна «Розколяда». Близько чотирьох годин зі сцени безупинно лунали українські колядки, щедрівки та віншування. А на завершення дійства мер Франківська спалив дідуха – повідомили в департаменті культури міської ради.

 

Фото: mrada.if.ua

 

«Закінчуємо новорічно-різдвяні свята гучною загальноміською розколядою на Вічевому майдані. Кажуть, що розколяду проводять з родиною та друзями. Ось і ми нині великою франківською родиною попрощалися з колядою до наступного року», – написав мер Франківська Руслан Марцінків на своїй fb-сторінці.

 

Фото: mrada.if.ua

 

На головній святковій сцені міста виступило кілька десятків колективів та окремих вихованців з Івано-Франківська та приміських сіл. Незважаючи на прохолодну погоду, на майдані до завершення свята було людно.

 

Фото: mrada.if.ua

 

Завершили дійство феєричним видовищем – спаленням справжнього дідуха. Оскільки, за традицією, дідуха спалюють чоловіки, то цю місію доручили Руслану Марцінківу.

 

Мер Івано-Франківська палить дідуха. Скріншот з fb-сторінки Руслана Марцінківа.

 

Сам мер Івано-Франківська зазначив, що обряд спалення дідуха є символом очищення міста від злих сил. «І з димом відправляємо Коляду на небо», – написав він на fb-сторінці й додав, що попереду – розколяда в ОТГ та приміських селах, триватиме вона до 15 лютого.

 

Для довідки:

Розколяда – це проводи різдвяно-новорічних свят, які відзначають так само гучно й весело, як і їхній початок. Після свят Водохреща та Івана Хрестителя закінчується вулична коляда, щедрівки, вертепи. В народі кажуть: «Прийшов Предтеча – забрав свята на плечі». Втім колядувати можна ще до 15 лютого – свята Стрітення.

 

20.01.2020

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