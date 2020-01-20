Зеленський запевняє, що в Україні нема антисемітизму.

 

Президент України Володимир Зеленський запевняє, що антисемітизму в Україні немає.

 

Про це Зеленський заявив у інтерв’ю ізраїльській газеті The Times of Israel, нагадавши і про те, що сам має єврейську кров.

 

 

"Ми маємо статистичну інформацію, яка буде дуже цікавою для Ізраїлю. Існує опитування дослідницького центру Pew Research Center за 2018 рік, яке оцінювало рівень антисемітизму в Європі. І найнижчий рівень антисемітизму виявився в Україні", – заявив Зеленський, відповідаючи на закид про те, що плани будівництва проєктів з вшанування пам'яті жертв Голокосту можуть викликати "обурення з боку націоналістів" в Україні.

 

"У мене єврейська кров. І я Президент. І нікого це не хвилює, правда ж? Нікому немає діла. Ніхто не питає мене про це... Звичайно, у нас є відсоток радикальних людей, але він дуже маленький. І саме тому я не боюся опору планам з будівництва меморіалу в Бабиному Яру", – сказав Президент.

 

Володимир Зеленський також підтвердив, що візьме участь у заходах, присвячених 75-й річниці визволення нацистського концтабору Аушвіц, запланованих в Ізраїлі на 22–23 січня (хоча, наприклад, президент Польщі Анджей Дуда бойкотуватиме цей захід).

 

"Я буду на церемонії", – повідомив Зеленський.

 

Президент уточнив, що йому не запропонували виступити з промовою, хоча він вважає, що "було б справедливо, щоб Президент України виступив", адже багато людей, які загинули в трагедії Голокосту, були українськими євреями.

 

"Наявна у нас статистична інформація показує, що кожен четвертий з євреїв, які загинули під час Голокосту, був українцем. Я знаю, що в ізраїльської сторони інший формат; нас не запросили виступати. Але в будь-якому випадку я буду присутнім на цій церемонії", – сказав Зеленський.

 

20.01.2020

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