Йорданська купіль: де занурюватимуться галичани.

На свято Водохреща в Івано-Франківську та Львові готують по три локації на водоймах міста для йорданського освячення води та купання мешканців. У Тернополі зануритися у воду можна буде традиційно в «моржатнику» в гідропарку «Топільче». Про це повідомили у пресслужбах міських рад.

Так, в Івано-Франківську міська влада підготує три місця для організованого святкування: на березі річки Бистриця Надвірнянська (позаду ресторану «Легенда» на вулиці Володимира Івасюка), на березі річки Бистриця Солотвинська (позаду ресторану металобази на вулиці Пасічній) і на березі центрального міського озера.

Водолази обстежили та прибрали дно водойм, у всіх трьох місцях встановлюють окремі пункти обігріву, буде організовано роздачу теплого чаю та рибної юшки.

Урочисте освячення води відбудеться в неділю, 19 січня, о 10.30 на березі річки Бистриця Надвірнянська (позаду ресторану «Легенда»), а також о 12.00 на площі Ринок. Тут відбудеться загальноміське урочисте освячення води за участю представників духовенства традиційних християнських конфесій.

У Тернополі зануритися у йорданську воду запрошує ГО Тернопільський клуб любителів загартування і зимового плавання «Нептун».

З дев’ятої години ранку можна приходити колядувати до будиночка клубу «Нептун».

Об 11:00 тут розпочнеться чин освячення води, який проведе Дмитро Лисак, отець церкви Воздвиження Чесного Хреста (Надставної церкви).

Об 11:30 у купель традиційно першими зайдуть учасники клубу «Нептун» – тернопільські моржі на чолі з одним із найстарших любителів загартовування, а відтак – і всі охочі тернопляни й гості свята.

Клуб «Нептун» також пригощатиме всіх охочих фірмовою гарячою юшкою. А ще долучиться до акції «Казковий автомобіль»: учасники клубу приготують смачний плов, сало й ароматний глінтвейн. Ціна на них буде вільною, а частину грошей віддадуть на благодійність – допомогти придбати спеціальний автомобіль для дітей з вадами опорно-рухового апарату.

Усіх, хто купить аудіодиск із записами казок «Казковий автомобіль» (вартість 100 грн), пригощатимуть пловом, салом і глінтвейном у подарунок.

О 12:00 на набережній Тернопільського ставу (біля підніжжя пам’ятного хреста, встановленого на честь 1020-річчя Хрещення України) священнослужителі традиційних християнських церков також проведуть спільне Богослужіння та здійснять чин освячення води. А вже о 15:00 год. у приміщенні ПК «Березіль» відбудеться театралізоване дійство «Лемківський Йордан».

У Львові також визначено три локації, де буде організовано безпечне купання та забавляння:

1. Озеро «Горіховий гай» (вул. Володимира Великого, 16). Тут облаштують зони обігріву, місця з гарячими напоями, обладнають спуск до води.

2. Погулянка – вул. Вахнянина, 29-а, «Центр творчості дітей та юнацтва Галичини». Тут святкування заплановане з 09.00 до 21:00 19 січня. Біля водойми розпалять ватру, біля якої можна буде обсохнути, відігрітися й переодягнутися після купання. З огляду на безпеку, до купання допускатимуть лише тверезих учасників свята.

3. Винники – на місцевому озері на вул. Шевченка. Тут організують традиційну загальноміську молитву, освячення води, а відтак усі охочі зможуть зануритися у водойму.

Окрім того, 19 січня традиційно освятять воду на площі Ринок у Львові. О 13.00 на площі розпочнеться вітання колядками львівських хорів, зокрема хору Львівського ставропігійного братства св. апостола Андрія Первозваного, «СТАВРОС». А вже о 13.30 відбудеться загальноміський екуменічний молебень та освячення води за участі духовенства всіх християнських конфесій міста. Чин освячення води, відповідно до графіка, очолить Митрополит Львівський ПЦУ Макарій.

Кожен охочий зможе після освячення води взяти її додому. Вода перебуватиме у спеціальному резервуарі.