У Франківську влаштували змагання з піднімання гирі у крижаній воді.

 

В Івано-Франківську сьогодні, 19 січня, на Водохрещу чоловіки та одна жінка змагалися у підніманні гирі в крижаній воді. Такі змагання у громаді проводять вдруге, повідомив суддя спортивного заходу Назар Павлів.

 

 

За словами Назара Павліва, цьогоріч змагалися дев’ять чоловіків та одна жінка. Другий рік поспіль переможцем став Олександр Точенніков. Він підняв гирю 50 разів. Єдина учасниця змагань Юлія Кожевнікова – 33 рази.

 

Переможець розповів, що раніше займався гирьовим спортом.

 

«Минулого року ми піднімали гирю 16 кг. Цього разу трохи ускладнили завдання, але думаю, що це правильно. Для хлопців 16 кг – трохи залегка гиря. Я підняв 50 разів. Дуже важко, замерз. Я ніколи в житті не моржував», – розповів Олександр Точенніков.

 

 

«Чудово, що є такий захід. Це популяризація здорового способу життя одночасно з релігійною складовою. Я мотивувався на участь минулого року. Бачив, як хлопці це робили. Я раніше декілька разів занурювався, а гиря – це моє хобі. Тому для мене було важче зануритися, аніж підіймати гирю», – розповів інший учасник Ігор Бачкур.

 

Фото gk-press.if.ua

19.01.2022

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