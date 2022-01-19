На Водохрещу в галицьких містах освячують воду у храмах, водоймах та водоканалах.

Сьогодні, 19 січня, у Свято Богоявлення, у галицьких містах духовенство провело освячення води для вірян у храмах, на площах та водоймах, де традиційно багато охочих пірнути в ополонку.

У Львові чин освячення води на площі Ринок здійснили до приходу вірян, з огляду на погіршення ситуації із захворюваністю на Covid-19. Його очолив єпископ української єпархії Вірменської апостольської церкви Маркос Оганесян. Упродовж дня львів’яни можуть набрати свячену воду з резервуарів.

Тим часом у Тернополі та Чорткові ще вдосвіта священники провели обряди водосвяття на насосних станціях місцевих водоканалів. Відтак містян запевняють, що така вода має особливі властивості.

«Уже впродовж багатьох років 19 січня ми освячуємо воду на тернопільському водозаборі для того, щоб з самого ранку освячена Йорданська вода попадала у домівки тернополян. Це важливо насамперед для людей з інвалідністю, для одиноких мешканців, які не мають змоги вийти і набрати освяченої води. Окрім того, Йорданська вода має цілющі властивості – вона змиває усі негаразди та турботи, очищає душу від сумнівів та зневіри, а тілу дарує життєдайну енергію», – розповів голова Тернопільської об’єднаної громади Сергій Надал.

Про цілющі властивості води з водогону сьогодні повідомляють і в Чортківській міській раді.

«На свято Водохреща у кранах чортків’ян тече освячена вода! КП "Чортківводоканал" продовжує дотримуватись давно започаткованої традиції та у велике релігійне свято Хрещення Господнього на насосній станції "Хлораторна", з якої подається вода майже на все місто, вкотре провели обряд освячення води. Таким чином, у цей день навіть вода, що тече з кранів жителів міста, наділена особливими властивостями», – зазначено у повідомленні.

В Івано-Франківську на освячення води в Бистриці зібралося близько 800 людей. Богослужіння очолив архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин.

Після освячення люди пішли набирати воду, деякі занурилися в річку. На місці працюють рятувальники, поліцейські та медики.

У Львові однією з локацій для йорданських занурень є озеро у «Горіховому гаю». Тут дійство відбуватиметься упродовж усього дня.

Фото city-adm.lviv.ua, ternopilcity.gov.ua, chortkivmr.gov.ua, versii.if.ua