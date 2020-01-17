Міське управління культури Львова має нову керівницю.

Кандидатку мистецтвознавства, кураторку, викладачку, дослідницю українського діаспорного мистецтва та громадську діячку Христину Береговську призначено начальницею управління культури Львівської міської ради. Про це повідомили в пресслужбі ЛМР.

Христина Береговська родом з Івано-Франківщини. Вона має досвід в управлінській роботі, адже впродовж двох років очолювала департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА.

«Христина Береговська – відома мистецтвознавиця, викладачка Академії мистецтв. Вона має величезний досвід у мистецтві й управлінській роботі. Багато років працює в галузі культури, знає багато мистецьких середовищ. Саме тому ми вирішили призначити її на посаду начальника управління культури. Ми довго шукали відповідну людину на цю посаду, адже вона мала відповідати багатьом вимогам. Зараз нам вдалося знайти достойного фахівця», – розповіла директорка департаменту розвитку ЛМР Наталія Бунда, яка досі також виконувала обов'язки начальниці управління культури ЛМР.