Міське управління культури Львова має нову керівницю.

Кандидатку мистецтвознавства, кураторку, викладачку, дослідницю українського діаспорного мистецтва та громадську діячку Христину Береговську призначено начальницею управління культури Львівської міської ради. Про це повідомили в пресслужбі ЛМР.

 

 

Христина Береговська родом з Івано-Франківщини. Вона має досвід в управлінській роботі, адже впродовж двох років очолювала департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА. 

 

«Христина Береговська – відома мистецтвознавиця, викладачка Академії мистецтв. Вона має величезний досвід у мистецтві й управлінській роботі. Багато років працює в галузі культури, знає багато мистецьких середовищ. Саме тому ми вирішили призначити її на посаду начальника управління культури. Ми довго шукали відповідну людину на цю посаду, адже вона мала відповідати багатьом вимогам. Зараз нам вдалося знайти достойного фахівця», – розповіла директорка департаменту розвитку ЛМР Наталія Бунда, яка досі також виконувала обов'язки начальниці управління культури ЛМР.

 

 

Для довідки:

 

Христина Береговська народилася в 1985 році в м. Галич Івано-Франківської області.

2009 року закінчила Львівську національну академію мистецтв (ЛНАМ).

2009-2015 рр. – наукова співробітниця, пізніше заступниця генерального директора в Львівській національній галереї мистецтв ім. Б. Возницького.

2015-2017 – директорка департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА.

У 2018 році розробила і розпочала нову освітньо-педагогічну програму вивчення мистецтва діаспори на кафедрі історії та теорії ЛНАМ.

У 2019 році закінчила докторантуру ЛНАМ. Цього ж року заснувала мистецьку платформу «1000 загублених українських мистців у світі» та стала лауреаткою премії в галузі мистецтвознавства ім. Святослава Гординського. 2019 року стала авторкою і учасницею Національного канадського лекційно-презентаційного турне (17 міст, 35 лекцій), присвяченого канадсько-українському митцю Вільяму Курелеку.

Як мистецтвознавиця та арт-критикиня бере активну участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, конгресах.

Авторка шести книг про мистецтво. Авторка та кураторка проєктів у Львівській національній галереї мистецтв ім. Б.Г. Возницького.

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