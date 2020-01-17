Проблема: Невідомий мультимільярдер!

Божевілля є запереченням очевидності, тобто універсального принципу відношення до світу, заснованого на довірі до загальноприйнятої істинності твердих фактів та законів наявної дійсності. «Основне питання психіатрії до філософії»

Нещодавно, я дізнався про доволі курйозний, якщо не сказати – тривожний, казус. Виявляється, у світі з'явився невідомий – нікому не відомий! – мультимільярдер. Так, принаймні, можна вважати, бо насправді ніхто статків цього фінансового гіганта адекватно оцінити не в стані. Лише хіба за непрямими доказами та загрозливими масштабами його блискавичних майнових операцій, розкиданих по усьому світі. Вражаюче! Навіть при бажанні, практично неможливо скласти хоча б якесь аргументоване уявлення про його статки. Адже він (а може це – вона, або й вони?!) скуповують нерухомість, землі, надра, занедбані підприємства і навіть річки! Передусім – без будь-якої системи, яку можна було б «розшифрувати».

Звісно, не моя це справа аналізувати такі фінансові операції та їхні тенденції, аби скласти хоча б якесь інтегральне враження про доцільність намірів та апетитів цього багатія. Але ж здійснити цього ніхто й не в стані! Ось у чому тривожність проблеми! Наприклад, у азійських країнах він (будемо вважати, що це він) викуповує новісіньке, практично ще не користовуване житло, ба, навіть офісні будівлі, переплачуючи майже вдвічі або й більше – і не торгується! В Африці, із незрозумілих мотивів, викупив частину Сахари, причому тими частинами, які йому погодились продати різні країни – без розбору і кольору! Понабирав він також низку покинутих напризволяще спустошених штолень, визнаних виснаженими. Але ж і тут – жодної логіки. Бо, якби це були тільки такі, де, скажімо, видобувають рідкоземельні метали чи алмази. Та ні! Звичайні пісочні кар’єри. Або, до прикладу, Гренландія. Тут він, ні сіло – ні впало, пропонує невірогідну ціну, аби придбати всього чотирнадцять квадратних кілометрів території, рівно в центрі острова. І уряд Данії, здається, вже готовий погодитись. Для чого йому таке?! Може він знає щось, чого не втямили інші?! Навіть у США він намірився орендувати наймальовничішу частину Гранд Каньйону (бо ті продавати ані-ані) усього на 20 років, пропонуючи 470 мільярдів доларів. Причому, без права будь-що тут змінювати і заробляти на туризмі. Лише «задля реклами». Якої ще, в біса, реклами?! Від неї вже і так всіх нудить. А Росія?! Тут, бачите, йому йдеться про викуп річки «Лєна» з прилеглими землями шириною 2 кілометри справа від витоків, себто від Байкалу аж до моря Лаптєвих. І як хитромудро?! Аби безперешкодний доступ до річки був забезпечений по усій довжині, хоча й з одного лише боку. А яка там кому різниця, у непролазних лісах? У тих, Богом забутих місцях, так чи інакше мало хто вештається, хіба може крім китайців. Щось прихопив він, звісно, вже й в Японії та у Новій Зеландії. Пропонує викупити усю територію погорілих лісів у Австралії, або ж якщо ні, то знову ж таки взяти їх у оренду – чомусь на 40 років. Чому і для чого?! Мене б це лише тривожило, так би мовити, теоретично, бо у ті всі місця, де його власність я навряд чи поїду, а навіть якщо і так, то хіба глянути на новий для «геоекономіки» феномен. Щось на міру того, як туристи тепер їздять у Чорнобиль.

То хто ж він і звідки?! Його діяльність формується так, що приписати йому якусь специфічну стратегічну чи політичну приналежність жодним чином не вдається. Нема притомної інтерпретації таких дій – от у чому, чорт візьми, проблема. Правда, є ще й інша. І ця – друга проблема – не менш тривожна. Справа у тім, що всі фінанси цього магната конвертуються із біткоїнів. Судячи по тому, скільки вже закладено угод і які об’єкти та простори входять у гру, то це на даний час складатиме не менше декілька трильйонів доларів. Уявити майже неможливо. Для світової економіки такий стан справ фатально небезпечний, бо, як виявилось – і вповні логічно та зрозуміло, що жодних податків, тай що там казати – жодних механізмів контролю за усім цим фінансовим свавіллям просто-напросто нема. А що схаменулася міжнародна економічна еліта запізно, то вже й запізно. Адже спочатку, поки тривала уся ця купівельна вакханалія, допоки експерти собі підсміювалися з якогось ексцентричного багатія, що забавляється абсурдними фетишами для демонстрації своїх статків (бо як інакше пояснити оренду Гранд Каньйону або Австралійського згарища з явно збитковим «зиском»), проблемна лавина покотилася. Стрімко й нищівно для загальноприйнятих правил здорового глузду та обґрунтованого смислу. Коли ж отямились та переконались, що наявна сумарна біткоїнів, сконцентрована в одному ресурсі перевищує усі червоні лінії, згідно яких глобальна економіка здатна хоча б якось координовано управляти собою, то з'ясувалося, що цей ресурс легко може поглинути американську, китайську та ще й японську з ЄС-сівською фінансові системи разом взяті. Може, це правда, Але чи до цього дійде – ось у чому полягає суть питання. Бо краще усвідомити проблемність імовірної біди, ніж цю біду вже мати перед власним порогом.

Тепер було би справедливим сказати, звідки я про це дізнався. Ну, звісно звідки – з мого сну. Але…

Цей сон завершився, як і належить, раптовим усвідомленням – ким є насправді той невловимий мультимільярдер. Він – штучний інтелект, що сформував себе у надрах нейромережі, пов’язаної із фінансовими операціями. Ми ж вами знаємо про дивний інцидент, коли нейромережі синтезували власну мову, яку розшифрувати так і не вдалося. Хіба що стерти її, але, як кажуть фахівці з ІТ, незрозуміло чи цілком і назавжди. Адже штучний інтелект самонавчається так швидко, що ми, люди, вже не в стані передбачувати – як та куди він здатен проникати. Отож, мені й приснилося, що неідентифікований локус штучного інтелекту, маючи неперевершені можливості комунікувати через інтернет і навіть більше – створювати власні програми, синтезував для себе (тобто для кого і де?!) необмежений ресурс біткоїнів, не облікований людьми. У тому то й справа. Фахівці скажуть: це неможливо з різних на те «раціонально»-людських причин. Але ж і власну мову нейромережі створили наперекір раціональності людей. То чому б не могли вони натрапити на таку ідею самостійно (як з мовою) і не могли би спробувати її реалізувати?

Отож, коли я збудився, то і подумав про такі дві речі.

По-перше: здається, передбачення можливостей нейромереживного штучного інтелекту стає не лише конкурентним фантазуванням про його майбутні можливості, але й вповні необхідним завданням нас, людей. Бо якщо не ми фантазуватимемо про таке, то штучний інтелект, навчаючись вбирати й співставляти різнобічну інформації, для себе скомпонує будь-яку ідею, здатну бути реалізованою завдяки комп’ютерної технології. Якою, звісно ж, штучний інтелект оволодіває самостійно та вражаюче швидко. Робить же він складні хірургічні операції та проектує технічні апарати; виграє ж він у шахи чи го у нас; пише ж він музику і малює картини, здатні ввергнути в оману найкращих фахівців-експертів. То може краще вже було би намагатись уявляти всі його хитромудрості, ніж їх наздоганяти?! На що, між іншим, шансів щораз менше.

І по-друге, подумав я, коли збудився. А якщо той штучний мультимільярдер, не дай нам Бог, тай виявиться психопатом? І врешті-решт – найгірший варіант: якщо він раптом збожеволіє?! То що тоді?