Латвія вимагає від Росії відмовитися від історичного ревізіонізму.

У схваленій латвійським парламентом Латвії заяві міжнародне співтовариство просять виступити проти спроб Кремля виправдати окупацію країни.

 

 

Сейм Латвії схвалив заяву, присвячену «80-річчю окупації Латвійської Республіки» Радянським Союзом. У документі наголошено на неприпустимості спотворення історії періоду Другої світової війни. Депутати парламенту зажадали від Росії – як правонаступниці колишнього СРСР – «визнати факт окупації і незаконної анексії Латвії, а також утримуватися від політично вмотивованого ревізіонізму». Про це подає інформаційне агентство РБК.

 

«В ім'я пам'яті жертв тоталітаризму та спільного майбутнього Європи Латвія буде і надалі робити внесок в пояснення історії, привертаючи увагу міжнародної спільноти до спроб переглянути історію Другої світової війни і виправдати акти агресії», – йдеться в заяві за підписом голови сейму Інари Мурнієце (Ināra Mūrniece), опублікованому на сайті парламенту.

 

У документі підкреслено, що в 1940 році СРСР окупував Латвію, а потім анексував її, після чого послідували масові репресії, в тому числі депортація латишів, арешти і страти. Автори заяви зазначають також, що після розгрому нацистської Німеччини Латвія – на відміну від країн Західної Європи – не отримала свободи, а знову була окупована Радянським Союзом.

 

У зв'язку з цим латвійські депутати звернулись до міжнародного співтовариства із закликом виступити проти спроб Росії переписати історію Другої світової війни.

 

Нагадаємо, що у вересні 2019 року Європарламент ухвалив присвячену 80-річчю початку Другої світової війни резолюцію, в якій відповідальність за її розв’язання було покладено на СРСР і Третій райх, які підписали пакт Молотова-Ріббентропа і секретні протоколи до нього. У січні 2019-го Сейм Польщі звинуватив російську владу в спробах маніпулювання історією, при цьому в прийнятій Сеймом резолюції зазначалося, що СРСР і нацистська Німеччина несуть рівну відповідальність за початок Другої світової війни.

 

Російська влада неодноразово виступала проти ухвалених в Європі документів, які покладають відповідальність за початок Другої світової війни на СРСР. Так, президент Росії Володимир Путін називав резолюцію Європарламенту «маренням» і «безпардонною брехнею».

17.01.2020

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