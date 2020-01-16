Президент відновив призов на службу в армії із 18 років.

 

Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо призовів у 2020 році на строкову військову службу громадян, які досягли 18 років.

 

Текст указу №13/2020 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році" від 16 січня оприлюднено на сайті голови держави.

 

 

"Призвати на строкову військову службу придатних за станом здоров’я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу: 1) y квітні-червні 2020 року; 2) y жовтні-грудні 2020 року", – йдеться у документі.

 

Президент доручив Кабінету Міністрів визначити чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу, та обсяги видатків для проведення чергових призовів у 2020 році.

 

Також уряду, обласним, Київській міськдержадміністраціям доручено забезпечити виконання заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням у 2020 році чергових призовів громадян на строкову військову службу.

 

Крім того, Президент постановив звільнити в запас зі Збройних Сил, Державної спеціальної служби транспорту, інших військових формувань військовослужбовців строкової служби, які мають ступінь вищої освіти "спеціаліст" або "магістр" та вислужили встановлені строки строкової військової служби: у квітні-червні 2020 року та у жовтні-грудні 2020 року.

 

Нагадаємо, з 2015 року призовний вік в Україні було встановлено на рівні 20-27 років. До цього року до лав Збройних Сил та інших військових формувань призивали осіб, яким виповнилося 18 років.

 

16.01.2020

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