На Тернопільщині заступник військового комісара вимагав у призовника 1500 доларів.

 

Львівські слідчі Державного бюро розслідувань затримали заступника військового комісара одного із військкоматів у Тернопільській області, який вимагав у призовника 1 тисячу 500 доларів США. Про це напередодні повідомила пресслужба ДБР.

 

 

За ці гроші посадовець обіцяв «оформити» відстрочку від військової служби у Збройних Силах України. Його затримали у суботу, 5 червня, після отримання хабаря.

 

У Спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері Західного регіону уточнили, що йдеться про заступника військового комісара одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Тернопільської області у званні майора.

 

У понеділок, 7 червня, затриманому повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

 

 

Підозрюваний перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Таке рішення прийняв у вівторок, 8 червня, Тернопільський міськрайонний суд, міру запобіжного заходу обрали на 60 діб. Про це у коментарі «Суспільному» повідомила речниця спеціальної прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону Юлія Галущак.

 

За її інформацією, заступника військового комісара відсторонили від посади.

 

Фото vpzhr.gp.gov.ua, suspilne.media

09.06.2021

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