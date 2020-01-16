Зеленський відкликав проєкт змін до Конституції на тему децентралізації.

Президент України Володимир Зеленський вирішив відкликати із Верховної Ради проєкт констуційних змін на тему децентралізації.

Про це Зеленський оголосив на зустрічі з представниками парламентської більшості – фракції "Слуга народу" у Верховній Раді.

"Президент і народні депутати висловили спільну думку про те, що внесення змін до Конституції стосовно реформи децентралізації потребує детального обговорення та консультацій з представниками всіх сторін. За результатами зустрічі голова держави вирішив відкликати поданий ним раніше проект закону «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» (реєстраційний номер 2598) і скерувати його на доопрацювання", – поінформувала пресслужба Офісу Президента.

На зустрічі обговорювалися подробиці завершального етапу децентралізаційної реформи. Учасники погодилися, що основне – створення в Україні системи спроможних місцевих громад. "Розвиток місцевого самоврядування повинен поєднуватися з дієвими конституційними механізмами захисту державного суверенітету та територіальної цілісності, а також конституційних прав і свобод громадян", – прокоментували на Банковій.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив: проєкт знімають з розгляду, бо його слід узгодити для того, щоб його підтримало 300 народних депутатів.

"Тому ми вирішили зараз це питання зняти з розгляду і доопрацювати його разом з колегами з інших фракцій для того, щоб знайти таку компромісну позицію по цьому законопроекту, в тому числі попрацювати з Асоціацією міст… І після того його вносити в зал, щоб була достатня підтримка”, – цитує УНІАН.

Нагадаємо, низка представників місцевого самоврядування, громадські організації виступили з критикою внесеного Президентом законопроєкту. Від його підтримки відмовилися фракції демократичної парламентської опозиції – "Голос", "Європейська солідарність", "Батьківщина".

На початку пленарного тижня з критикою проєкту виступили посольства Німеччини та Канади.