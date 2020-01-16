Під Авдіївкою від кулі снайпера загинув боєць 92-ї бригади Олексій Кучкін.

 

На Донеччині від кулі ворожого снайпера загинув старший солдат Олексій Кучкін із 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені кошового отамана Івана Сірка.

 

Про втрату повідомила пресслужба підрозділу 16 січня.

 

 

Зазначають, що напередодні, 15 січня, снайпер російських окупантів працював поблизу населеного пункту Каштанове. Український воїн отримав кульове поранення в голову.

 

“Непоправне сталося на ВОПі: Олексій чергував, чатуючи ворога. І хоч був у засобах захисту, підступний російський снайпер зробив свою підлу справу – влучив захиснику України в обличчя. Побратими намагалися швидко евакуювати Олексія, доправивши до лікарні, однак, на жаль, дива не сталося”, – переповідають у 92 омбр.

 

24-річний військовий перебував на посаді стрільця механізованого батальйону. У лавах Збройних Сил України Олексій Кучкін служив уже протягом трьох років.

 

Родом із Харківщини. Місяць тому одружився. Від першого шлюбу має сина, який уже ходить до школи.

 

15 січня, згідно з даними штабу ОС, проросійські бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню. Була зафіксована і снайперська активність – поруч з Авдіївкою. Селище Каштанове, де отримав смертельне поранення воїн 92 омбр, розташоване в Ясинуватському районі Донецької області, межує з територією Авдіївки.

 

Згідно з даними видання “Новинарня“, Олексій Кучкін – четверта бойова втрата Об’єднаних сил у 2020 році.

 

5 січня старший солдат Сергій Рацун, механік-водій із 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр”, загинув від кулі снайпера біля села Жолобок на Луганщині.

 

Також 5 січня внаслідок підриву авто на міні в районі хутора Вільний на Луганщині загинув боєць 130-го розвідбатальйону Сергій Дичек.

 

10 січня внаслідок ворожого обстрілу в зоні ООС на Донеччині загинув боєць 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу Микола Довженко.

 

16.01.2020

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