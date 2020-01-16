Іран гальмує видачу "чорних скриньок" Україні.

 

Іран усе ще не передав Україні "чорних скриньок" збитого 8 січня пасажирського літака – при тому Тегеран ані не спростував, ані не підтвердив інформації щодо відмови передавати самописці Києву.

 

Про це заявила керівник департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора Поліна Чиж на на засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки у середу, повідомляє аґенція "Укрінформ".

 

 

“Учора зранку була отримана інформація, що іранська сторона не передає Україні “чорні скриньки”. Ця інформація не може бути зараз ані підтверджена, ані спростована, тому що ми звертаємося до іранських представників, вони зараз кажуть, що, дійсно, сьогодні, як обіцяли, 15 числа, особа (іранський експерт, – Z) не приїде, проте вони вирішують це питання”, – сказала Чиж.

 

З її слів, коли іранська сторона поінформувала, що “чорні скриньки” пошкоджені й не можуть бути відкриті в Ірані, було прийняте рішення, що бортові самописці слід перевезти в іншу країну і відкрити способами, які є можливі лише в певних лабораторних умовах. В Україні є така лабораторія – при "Київській політехніці".

 

“Було прийняте рішення, що 15 числа, тобто сьогодні, мав приїхати іранський експерт, який би оглянув цю лабораторію і, фактично, дав би згоду, повернувся в Іран, забрав "чорні скриньки" і повернувся в Україну, щоб проводити ці дослідження разом із нашими експертами, а також тими особами, кого б ми вважали за потрібне залучити”, – розповіла представниця Офісу генпрокурора.

 

Утім, додала вона, 15 січня іранський експерт в Україну не приїхав. Водночас, офіційного підтвердження або спростування інформації про нібито перевезення “чорних скриньок” зі збитого літака у Францію від Ірану також немає.

 

Натомість заступник генерального прокурора Віктор Трепак наголосив на необхідності аналізу даних “чорних скриньок” для встановлення причетних до збиття літака. “Без аналізу “чорних скриньок”, без доступу наших слідчих до матеріалів провадження і до місця події нам цю відповідь дати надзвичайно складно”, – сказав він, відповідаючи на запитання про встановлення причетних до злочину.

 

Трепак зазначив, що на сьогодні рішення Ірану про передачу Україні зазначених матеріалів ще немає.

 

16.01.2020

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