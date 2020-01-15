Вбивство у Каховці: ДБР підтверджує, що поліціянт брав участь у стрілянині.

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру працівникові Каховського відділу поліції, котрий мав стосунок до резонансного вбивства, після котрого протестувальники ледве не спалили місцевого постерунку. Згідно з даними слідства, поліціянт намагався видати розстріл жертви як акт самооборони.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, повідомили про підозру працівнику Каховського відділу поліції в приховуванні особливо тяжкого злочину (ч. 1 ст. 396 Кримінального кодексу України) – вбивства, що сталося 1 січня 2020 року у м. Каховка", – йдеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що старший інспектор з контролю за обігом зброї Каховського відділу поліції спотворив обставини вбивства 26-річного мешканця м. Каховка Херсонської області: за участю правоохоронця були штучно створені умови самооборони та приховані обставини, сліди та факт скоєння умисного вбивства, яке здійснив його товариш. Для цього поліцейський здійснив постріли у бік товариша зі зброї, що належала потерпілому, який на той час вже перебував без свідомості через отримання вогнепальних поранень.

Наголошується, що через дії підозрюваного правоохоронні органи розглядали хибну версію вбивства з метою самозахисту.

Вранці 1 січня в м. Каховка Херсонської області 29-річний чоловік кілька разів вистрілив з карабіна в живіт 26-річному місцевому жителю Володимиру Чебукіну. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий через два дні помер.

Поліція кваліфікувала подію як замах на вбивство, пізніше перекваліфікувавши на ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство".

4 і 5 січня перед райвідділом поліції пройшли акції жителів Каховки, які вимагали справедливого розслідування. Заворушення викликав факт, що підозрюваний є колишнім співробітником правоохоронних органів, а його знайомий, який був присутній на місці злочину, є чинним правоохоронцем.