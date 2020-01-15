Німеччина і Канада критикують проєкт змін до Конституції щодо децентралізації.

Посольства Канади і Німеччини розкритикували проєкт конституційних змін щодо децентралізації, внесений до Верховної Ради Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це йдеться в коментарях, опублікованих на сторінках дипломатичних представництв.

Так, у німецькому посольстві заявили, що пропоновані зміни не забезпечують зміцнення місцевого самоврядування на низовому рівні.

"Зміни в Конституції щодо децентралізації мають зміцнити права громад! Новий проєкт не відповідає цій вимозі. Якість і консенсус важливіші, ніж швидкість!" – йдеться у коментарі амбасади Німеччини.

Посольство Канади солідаризувалося з критикою, котру в бік проєкту раніше висловлювали експертні середовища.

"Канада поділяє занепокоєння багатьох голів місцевої влади, представників громадянського суспільства та експертів стосовно законопроєкту №2598, які обмежують демократичні процеси", – зазначили у посольстві.