Німеччина і Канада критикують проєкт змін до Конституції щодо децентралізації.

 

Посольства Канади і Німеччини розкритикували проєкт конституційних змін щодо децентралізації, внесений до Верховної Ради Президентом України Володимиром Зеленським.

 

Про це йдеться в коментарях, опублікованих на сторінках дипломатичних представництв.

 

 

Так, у німецькому посольстві заявили, що пропоновані зміни не забезпечують зміцнення місцевого самоврядування на низовому рівні. 

 

"Зміни в Конституції щодо децентралізації мають зміцнити права громад! Новий проєкт не відповідає цій вимозі. Якість і консенсус важливіші, ніж швидкість!" – йдеться у коментарі амбасади Німеччини.

 

Посольство Канади солідаризувалося з критикою, котру в бік проєкту раніше висловлювали експертні середовища.

 

"Канада поділяє занепокоєння багатьох голів місцевої влади, представників громадянського суспільства та експертів стосовно законопроєкту №2598, які обмежують демократичні процеси", – зазначили у посольстві.

 

15.01.2020

До теми

Науковці-чоловіки частіше себе хвалять
Чоловіки частіше, ніж жінки, використовують прикметники «унікальний» та «перспективний» у своїх наукових статтях.
15.01.20 | | Наука
Постдрама: один із етапів театральної еволюції
Любов Ільницька
Для того, щоб спровокувати сучасне суспільство на діалог у театрі, треба знаходити належний спосіб спілкування. Телебачення його вже шукає, музика теж шукає нові шляхи. Відповідно, постдрама – це логічний етап театрального розвитку, а не протест.
14.01.20 | | Штука
Що конкретно дає здоровий спосіб життя?
Спорт і корисне харчування в середньому віці дарують до 10 років, позбавлених вікових недуг.
14.01.20 | | Наука
Проста правда про фізику
Абрахам Леб
Складні аргументи, які народжуються після важкої роботи, можна порівняти з плодами, які ростуть високо: вони постійно у полі зору, але їх важко дістати. З іншого боку, рідкісні проникливі здогадки нагадують плоди, що ростуть низько, але приховані від зору.
13.01.20 | | Наука
Невчасні реакції
Юрко ТИМЧУК
Століття співіснування з «братнім народом» підпсували наш менталітет надто частим сподіванням на «авось». Але російська панацея спрацьовує далеко не завше. Огляд тижня в Україні
13.01.20 | | Україна
Старий рік минає, новий наступає
Анастасія КРИВЕНКО
Галицька специфіка давніх традицій святкування Cтарого Нового року.
13.01.20 | | Галичина
Як у голові виникає картина світу?
Приблизно 60 років тому науковці розшифрували, як мозок опрацьовує візуальні стимули. Проте зараз експеримент засвідчив: ми не знаємо і половини.
13.01.20 | | Наука
Незалежність – це…
Уладзімер Арлов
«Незалежність – це коли від народження до скону почуваєшся своїм на своїй землі. Я вірю, що колись так і буде. Бо інакше просто не варто жити». Текст 1990 року
13.01.20 | | Минуле

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.