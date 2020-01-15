У Рожнятівській РДА – стара-нова очільниця.

 

Головою Рожнятівської РДА на Івано-Франківщині стала Ірина Люклян. Відповідне розпорядження сьогодні видав Президент України Володимир Зеленський.

 

 

«Призначити Люклян Ірину Богданівну головою Рожнятівської районної державної адміністрації Івано-Франківської області», – зазначено в розпорядженні.

 

Ірина Люклян вдруге поспіль очолила райдержадміністрацію. Вона була головою Рожнятівської РДА з 2 квітня 2015 року. 16 вересня 2019 року Зеленський звільнив її з цієї посади «у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України».

 

Раніше Ірина Люклян була селищним головою Перегінської селищної ради Рожнятівського району, а перед тим – заступницею Перегінського селищного голови з питань взаємодії з органами виконавчої влади.

 

 

На місцевих виборах у 2015 році балотувалася від Блоку Петра Порошенка «Солідарність» Рожнятівської районної ради. Того самого року її вперше призначили на посаду голови Рожнятівської РДА, це призначення активно підтримував тодішній народний депутат від «Народного фронту» Анатолій Дирів, -- пише Pravda.if.ua. Тоді навіть розгорівся скандал: спершу активісти «Народної Самооборони» Рожнятівщини спробували зірвати її представлення в Рожнятові, а згодом приїхали до Івано-Франківська на зустріч із тодішнім головою ОДА Олегом Гончаруком. Вони намагалися з’ясувати, чому посаду голови Рожнятівської РДА посіла Ірина Люклян, якщо сам Гончарук зробив подання на іншу особу – Василя Рибчака.

 

Активісти запевняли, що Люклян – креатура нардепа Анатолія Диріва, який був присутнім і на її представленні в РДА, і під час зустрічі «Народної Самооборони» з Гончаруком в Івано-Франківську. Голова Івано-Франківської ОДА не заперечив цього й зазначив, що від нього залежало мало, а "в процесі брав участь пан Дирів".

 

15.01.2020

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