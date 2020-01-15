Банкова заперечила чутки про оманську зустріч Зеленського й Медведчука.

Помічник Президента Андрій Єрмак спростував інформацію про те, начебто Володимир Зеленський зустрічався з Віктором Медведчуком або його людьми в Ірані, і про те, начебто Зеленський повертався в Україну літаком Медведчука. Єрмак запевняє, що Зеленський вилетів до України настільки швидко, наскільки йому дозволяли авіаційні служби.

Про це Єрмак повідомив у інтерв'ю "Українській правді".

Єрмак на момент збиття українського літака перебував поруч зі Зеленським і запевняє, що Володимир Зеленський вирішив повертатися в Україну відразу після надходження інформації про авіакатастрофу.

"Президент відразу ж зробив низку дзвінків – після голови СБУ була розмова з секретарем РНБО, нашим послом в Ірані, з представниками силових відомств. В цей же момент було прийнято рішення негайно повертатися до Києва і, відповідно, вирішувалося питання, як це зробити максимально швидко", – сказав помічник голови держави.

"Президент повернувся настільки швидко, наскільки це можливо було в ситуації, що склалася в регіоні. Щойно був відкритий повітряний коридор, який був обмежений у зв'язку з трагедією, Президент вилетів", – поінформував Андрій Єрмак, додавши, що бюджетних коштів на переліт не витрачали.

"Всі спекуляції, а також конспірологічні теорії з приводу літака, Медведчука, куди і як цей літак летів, не мають під собою жодних підстав і є продовженням брудних технологій, які мали місце ще за часів президентської кампанії, – відтоді не змінилися ні замовники, ні їхні методи", – відрубав Єрмак.

Помічник Президента запевняє, що команда Зеленського спрацювала оперативно й компетентно. "Ми впевнені у своїх кроках, своїй політичній позиції, і, спираючись на оцінку та коментарі наших зарубіжних партнерів, я можу сказати, що українське керівництво діяло і продовжує діяти в цій ситуації розумно, професійно і виважено", – ствердив президентський помічник.

Журналіст-розслідувач Михайло Ткач вважає, що виправдання Єрмака є слабенькими: він звернув увагу на те, що літак, яким користується народний депутат Віктор Медведчук, вилетів з Оману через кілька годин після трагедії в Ірані і аж на 9 годин раніше за Президента – відтак версія про замкненість авіаційного простору виглядає слабенько.

"Тож або повітряний простір був обмежений лише для Президента Зеленського і не був обмежений для літака, яким скористався Президент Зеленський, або помічник Президента Зеленського каже неправду, щоб виправдати той факт, що Президент України повернувся в Україну майже через добу після того, як було збито літак української авіакомпанії", – написав Ткач у Facebook.

Вранці 8 січня в Офісі Президента повідомили, що Володимир Зеленський через катастрофу літака МАУ у Тегерані терміново перервав поїздку до Оману та повертається до Києва.

Згідно зі спостереженням програми "Схеми", Зеленський прилетів з Оману майже через добу після авіакатастрофи.

Переліт літака Медведчука до Оману і назад збігся з перебуванням Зеленського в Омані.

ЗМІ припускали, що Зеленський міг зустрічатися із представниками РФ.

Медведчук заявив, що на його літаку з Оману до Москви летіла сім’я його старшої доньки.