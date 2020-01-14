Організовані Кремлем міжлівійські перемовини завершилися цілковитим фіаско.

Бунтівний генерал Хафтар полишив Москву, оголосивши, що відновлює бойові дії.

 

    

                              Хафтар і Лавров

Командувач «Лівійської національної армії» генерал Халіфа Хафтар в понеділок, 14 січня, полишив Москву, не підписавши угоди з головою Уряду національної згоди (УНЗ) Фаїзом аль-Сараджем. Про це повідомив російський інформаційний портал lenta.ru. Причиною зриву міжлівійських перемовини стала відмова підрозділів Хафтара залишати захоплені райони Тріполі. 

 

Підконтрольні генералові війська вже оголосили в соцмережах, що «готові і сповнені рішучості боротися до досягнення перемоги». З Лівії надходять повідомлення про відновлення бойових дій, перерваних режимом припинення вогню опівночі 12 січня. Зокрема, збройні сутички зафіксовані в столиці Лівії Тріполі, стрілянину чути в районах Салах-ед-Дін і Айн-Зара на півдні міста.

 

Тим часом Фаїз Сарадж, за словами міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, навіть встиг поставити свій підпис під угодою про примирення. Текст документа містить такі пункти:

 

1. Припинення всіх військових операцій відповідно до угоди, ініційованої Росією і Туреччиною;

 

2. Розмежування ліній зіткнення між воюючими сторонами з метою забезпечення пролонґації припинення вогню і повернення до нормального життя в Тріполі і всіх лівійських містах;

 

3. Забезпечення доставки гуманітарної допомоги нужденним;

 

4. Формування військового комітету в складі п'яти осіб від кожної партії для виконання наступних дій: визначити спосіб взаємодії між протиборчими сторонами; стежити за виконанням угоди про припинення вогню; забезпечити продовження припинення вогню;

 

5. Призначення представників лівійських сторін для участі в раундах економічного, військового, політичного діалогів і переговорів з питань безпеки, які будуть запущені представником ООН в Лівії;

 

6. Формування робочих комітетів для визначення – шляхом переговорів – форми політичного врегулювання і вирішення питань, пов'язаних з гуманітарними проблемами і відновленням економіки країни.

14.01.2020

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