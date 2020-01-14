Положинського допитали у справі вбивства Шеремета.

Український музикант, фронтмен гурту "Тартак" Олександр Положинський дав свідчення як свідок у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Положинський – приятель Андрія Антоненка, трактованого слідством як організатор вбивства.

Про це він повідомив у своєму відеоролику.

"Розповів усю правду, все, що знав. Нічого поганого мені зробити не намагалися, спілкування проходило у присутності одного з адвокатів Андрія [Антоненка]. Слідчий поводився цілком коректно, дружнє ставлення. Не знаю, можливо, це хитрощі й просто "поганий коп" до мене не прийшов, а мені дістався той, який у парі "поганий-хороший" мав бути "хорошим"... Кажу, як є: якихось претензій, негативу до слідчого до мене немає", – сказав Положинський, згідно з УНІАН.

Фронтмен гурту "Тартак" висловив сподівання, що Антоненка, а також інших підозрюваних, виправдають, адже вони, на його думку, не причетні до вбивства Шеремета.

Павло Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Національній поліції заявили, що у причетності до вбивства журналіста підозрюють п'ятьох осіб: музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, лікарку Юлію Кузьменко (псевдонім "Ліса"), військову медсестру Яну Дугарь та подружжя добровольців Інну ("Пума") і Владислава ("Буча") Грищенків, яке проходить підозрюваними у справі про замах на вбивство бізнесмена в Косові Івано-Франківської області.

Підозри вручили Антоненку, якого слідство вважає організатором вбивства, Кузьменко, яка, на думку слідства, закладала вибухівку під авто журналіста, та Дугарь, яка напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.

Правоохоронці стверджують, що метою вбивства Шеремета була дестабілізація суспільно-політичної ситуації в Україні.

13 грудня Печерський районний суд Києва обрав Дугарь запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а Кузьменко – у вигляді тримання під вартою до 8 лютого 2020 року.