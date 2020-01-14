Елізабет II дозволила Гаррі і Меґан жити на власний розсуд.

Водночас королева зазначила, що в цьому зв’язку монаршій родині ще належить вирішити низку проблем.

Британська королева Елізабет II підтримала бажання принца Гаррі та герцогині Сассекської Меґан розпочати нове життя. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Раніше монарше подружжя несподівано для всіх відмовилося від виконання обов'язків як члени королівської родини.

Напередодні королева зібрала в Сандрінґемському палаці високопоставлених членів монаршої родини, щоб обговорити майбутню роль Гаррі і Меґан, котрі заявили про бажання стати фінансово незалежними. У зустрічі, окрім королеви і її онука принца Гаррі, брали участь батько Гаррі принц Валлійський Чарльз і старший брат принц Вільям.

«Не дивлячись на те, що ми б вважали за краще, щоб вони залишилися повноцінними членами королівської сім'ї, ми поважаємо і розуміємо їхнє бажання жити більш незалежним життям і при цьому залишатися найціннішою частиною нашої родини», – цитує ВВС королівську заяву. За словами королеви, на зустрічі було досягнуто домовленості про перехідний період, протягом якого принц і герцогиня проводитимуть частину часу в Канаді, а частину – в Об’єднаному Королівстві. Скільки триватиме цей період – не конкретизовано.

«Моїй родині належить вирішити складні питання, попереду ще багато роботи, однак я попросила про те, щоб остаточні рішення були ухвалені впродовж найближчих днів», – йдеться в кінці заяви Елізабет II.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, коментуючи для ВВС цей інцидент, висловив «абсолютну впевненість», що королівська родина зуміє розібратися в майбутній ролі принца й герцогині.

Тим часом прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що потрібні подальші перемовини щодо того, хто платитиме за безпеку принца Гаррі та Меґан під час їхнього перебування в Північній Америці.