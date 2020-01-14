Найвеличніший лідер світу

Андрій ЛЮБКА

Коли на зустрічі з блоґерами помічник Президента України назвав Володимира Зеленського «одним із найвеличніших лідерів світу», він, вочевидь, кривив душею.

 

 

Навіть ми, ті, хто бачив Володимира Олександровича тільки з моніторів та екранів, розуміємо це, а що вже казати про людей, яким випало щастя особисто працювати із Зеленським. Ні, він точно не один із найвеличніших лідерів світу. Бо він – найвеличніший лідер світу. Світу, що котиться в пекло під схвальний регіт його мешканців.

 

Як усі ми добре пам’ятаємо, Зеленський переміг на президентських виборах ще в квітні, а його інавгурація відбулася 20 травня минулого року. Отож, Володимир Олександрович на своїй посаді перебуває вже майже 8 місяців, а якщо говорити зовсім точно – то рівно 239 днів. А з липня, тобто пів року тому, Зеленський узагалі отримав повну владу в країні.

 

Які висновки можна зробити з цього періоду, який деякі аналітики й фахівці з майбутнього уже називають «добою Зеленського»? Перший і найголовніший висновок простий – за ці вісім місяців у кріслі Президента Зеленський свій шанс на зміни вже втратив. Той колосальний кредит довіри, який він отримав від виборців на президентських і парламентських виборах, розбився об банальну відсутність ідей. Нова владна команда просто не знає, що вона хоче зробити з країною, куди її вести, яку державу будувати. Вони за все хороше і проти всього поганого, але на ділі нічого з того не виходить.

 

Навіть активна симуляція змін у перші дні роботи новообраної Верховної Ради – так званий турборежим – дуже швидко забуксувала, а парламент загруз у корупційних та секс-скандалах. Тепер, якщо ми й чуємо щось про ВР, то це зазвичай новини про підвищення зарплат депутатам чи оголошення про довгі канікули.

 

Більшість, монокоаліція, ще не розпалася, ще здатна голосувати, але, правду кажучи, не має за що – бракує революційних законопроєктів, ідей справді доглибних реформ. Ця нагота прикривається галайканням про відкриття ринку землі, актуальною темою, що запалює емоції й створює ілюзії великої реформи для невибагливої публіки.

 

Урок Президента Зеленського сумний і повчальний: можна виграти вибори, отримати всю повноту влади, але цього замало для справжніх змін. Лебідь, щука й рак, що засіли в нашвидкуруч склепаній команді влади, мають кожен свої позитивні ідеї й пропозиції, та всі вони, сказати б, орнаментальні, поверхові, покращують картинку, а не змінюють процес.

 

Можна хайпувати і збирати лайки (навіть у вигляді бюлетенів у виборчих скриньках), але відсутність фундаментальної стратегії й поетапного плану реформ перетворює благі наміри владної команди у велике й трагікомічне шопопало.

 

Виплід нових технологій і гібридного схрещення телевізора з інстаґрамом, Президент України на свій лад уособлює сучасні популістські віяння в світі, а до певної міри навіть є законодавцем мод у цій царині. На нього й справді задивляються політичні технологи й популісти з різних країн, переймають, так би мовити, досвід. Оно вже й у Росії до наступних парламентських виборів готують нову партію на чолі зі Шнуром, вокалістом обсценного гурту «Лєнінґрад». То лі єщо будєт!

 

Тому так, безумовно, Зеленський є одним із символів сучасної доби, найвеличнішим лідером світу, який веде свою країну в нікуди. Гордо піднявши селфі-палицю замість прапора, цей вождець (не римувати!) провадить народ за собою, весь час скрадливо запитуючи в найближчих, чи не знає хто, бува, дороги.

 

 

14.01.2020

До теми

Проста правда про фізику
Абрахам Леб
Складні аргументи, які народжуються після важкої роботи, можна порівняти з плодами, які ростуть високо: вони постійно у полі зору, але їх важко дістати. З іншого боку, рідкісні проникливі здогадки нагадують плоди, що ростуть низько, але приховані від зору.
13.01.20 | | Наука
Як у голові виникає картина світу?
Приблизно 60 років тому науковці розшифрували, як мозок опрацьовує візуальні стимули. Проте зараз експеримент засвідчив: ми не знаємо і половини.
13.01.20 | | Наука
Незалежність – це…
Уладзімер Арлов
«Незалежність – це коли від народження до скону почуваєшся своїм на своїй землі. Я вірю, що колись так і буде. Бо інакше просто не варто жити». Текст 1990 року
13.01.20 | | Минуле
Границі сакрального
Юрій Криворучко
Невластиве використання сакрального свідчить про невігластво та смішні/сумні намагання боротись із людською природою та культурою
12.01.20 | | Дискурси
Вавилонські гімни і молитви. Переднє слово
Іван Франко
Завдяки Євгену Нахліку ліквідовуєм ще одну купюру в 50-томнику. Цей гімн християнству, "здоровому людському інстинктові", ніяк не в'яжеться з образом Франка як активного атеїста, щоб нам втуляла радянська пропаганда.
11.01.20 | | Минуле
Культурним заряджай! – Приціл! – Вогонь!
Рафал Сушек i Міхал Войцєщук
«Вон за Дон» пишуть польські активісти у відкритому листі міністрові оборони Російської Федерації Серґєю Кужугет оглу Шойгу.
10.01.20 | | Дискурси
Третя світова?
Максим МУЛЯР
Ліквідація генерала Сулеймані за наказом Дональда Трампа, у відповідь – ракетні обстріли американських баз в Іраку. Почалася ІІІ Світова? Спойлер: аж ніяк.
10.01.20 | | У світі
Пам’ять як політика
Юрій Андрухович
Українська влада, некомпетентна в усьому, за що б не бралася, в питаннях історичної пам’яті просто ніяка. І як цією ніякістю не скористатись?
10.01.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.