Cкасовано смертний вирок експрезидентові Пакистану.

Щобільше, створення спеціальної судової колегії, яка засудила Первеза Мушаррафа, визнано неконституційним.

Верховний суд в пакистанському місті Лахорі скасував в понеділок, 13 січня, смертний вирок колишньому президентові країни Первезові Мушаррафу, ухвалений в грудні минулого року. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters з покликом на адвоката експрезидента Азхара Сіддіка. Згідно з новим вердиктом, визнано неконституційним створення спеціального суду, який і засудив Мушаррафа до кари на горло за державну зраду.

Рішення спеціального суду розкритикували пакистанський уряд на чолі з Імраном Ханом, а також високопоставлені військовики. Раніше у своєму зверненні Мушарраф закликав суд в Лахорі скасувати смертний вирок через порушення низки статей конституції. Можливість проведення повторного судового процесу у справі Мушаррафа спостерігачі оцінюють як вкрай низьку.

76-річний Первез Мушарраф був визнаний винним у порушенні статті 6 Конституції, оскільки 2007 року призупинив дію Основного закону країни і запровадив надзвичайний стан. Рішення було ухвалено судовою колегією з трьох суддів під головуванням голови Високого суду Пешавара Вакара Ахмада Сетха.

Мушарраф прийшов до влади внаслідок військового перевороту в 1999 році. Колишній воєначальник перебував на найвищій державній посаді Пакистану до 2008 року. Потім він полишив Пакистан і переїхав до Лондона, але в березні 2013 року після п'яти років еміґрації повернувся, щоб взяти участь в парламентських виборах. Однак пакистанський суд заборонив експрезидентові балотуватися.

Після демісії Мушаррафа проти нього було порушено кримінальні справи в зв'язку з вбивствами в 2007 році колишньої прем'єр-міністерки країни Беназір Бхутто і радикального ісламського проповідника Абдула Рашида Газі. Тоді за рішенням суду Мушарраф був поміщений під домашній арешт в його резиденції в передмісті Ісламабаду. У 2014 році він полишив країну після того, як йому дозволили виїжджати в зв'язку зі станом здоров'я. З того часу він мешкає в Дубаї та Лондоні.