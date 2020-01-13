Бойкот завершено: Верховна Рада повертає свою делеґацію в ПАРЄ.

 

У Верховній Раді зареєстровано проєкт заяви "Щодо участі постійної делегації Верховної Ради України в роботі Парламентської асамблеї Ради Європи у 2020 році".

 

 

Згідно з інформацією із офіційної сторінки Верховної Ради, автором проєкту є голова постійної делегації ВР у ПАРЄ народна депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько.

 

У пояснювальній записці до проєкту зазначено, що 26 червня 2019 року ПАРЄ більшістю ухвалила резолюцію, наслідком якої стало повернення делегації Російської Федерації до Асамблеї. "Це відбулося без виконання вимог, що містяться у низці резолюцій ПАРЄ щодо України, які стали підставою для запровадження і продовження санкцій проти Росії. З моменту безумовного повернення делегації РФ до ПАРЄ ситуація з правами людини та демократією в Росії, а також на окупованих нею територіях продовжує погіршуватися", – нагадала авторка.

 

Ясько констатувала, що сьогодні Україна перебуває у складних геополітичних умовах й чинить активний опір російській агресії.

 

"Саме тому робота делегації України у щорічній сесії ПАРЄ 2020 року є дуже необхідною для сприяння виконанню Україною своїх зобов'язань як повноправного члена Ради Європи, а також активної участі у вдосконаленні існуючих та створенні нових правозахисних стандартів Ради Європи", – обґрунтовує Ясько.

 

На її переконання, метою участі делегації України у роботі ПАРЄ є недопущення збереження існуючої ситуації в Європі, яка склалася у результаті агресивної зовнішньої політики Росії, доведення об’єктивної інформації про протиправні діяння РФ на окупованих територіях нашої держави та зусилля України для припинення збройної агресії з боку країни-члена РЄ і подолання її наслідків, а також недопущення використання трибуни ПАРЄ для поширення неправдивих наративів про ситуацію в Україні.

 

"Рішення про участь делегації України в роботі ПАРЄ у 2020 році відповідає національним інтересам та євроатлантичному курсу України", – стверджує Ясько.

 

Як нагадує УНІАН, у квітні 2014 року ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і вилучила її представників з усіх керівних органів Асамблеї у зв'язку з анексією Криму.

 

У відповідь Росія відмовилася платити внески до Ради Європи й саботувала фінансування із червня 2017 року.

 

25 червня 2019 року ПАРЄ ухвалила резолюцію, якою скасувала чинний механізм введення санкцій проти делегацій. На знак протесту проти такого рішення делегації Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та України в ПАРЄ достроково залишили літню сесію.

 

Нова делегація України, яка була сформована у Верховній Раді 9-го скликання, офіційно відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ, що пройшла 30 вересня – 4 жовтня 2019 року.

 

13.01.2020

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