Українські рятувальники повертаються із Ірану.

В Україну з Ірану повертається частина українських фахівців, котрі працювали на місці падіння літака Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752.

Про це повдіомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов у коментарі "Радіо Свобода".

"Частина тих фахівців, які вже там непотрібні, – ідеться про наших рятувальників, які закінчили всі свої необхідні роботи, – повертається в Україну. Вони перетнули кордон, ми робили все необхідне, щоб повернення було безпечним", – розповів Данилов.

Решта українських фахівців продовжує роботу в Ірані, додав він.

"Усі, хто мають залишатися, – хто займається слідством, хто займається питаннями ДНК, хто займається спеціалізованими службами, – всі, хто мають там залишатися, вони залишилися», – наголосив секретар РНБО.

Напередодні Олексій Данилов повідомив про те, що літак Міністерства оборони України, споряджений до Тегерана 8 січня, повернеться згодом із тілами українців, загиблих в катастрофі.

"Борт Міноборони України повернеться з Тегерана тільки після здійснення всіх процедур, і коли ми зможемо забрати тіла всіх 11 громадян України, які загинули в авіакатастрофі. Всі фахівці, необхідні для цього, будуть працювати до кінця. У разі необхідності будуть направлятися додаткові сили", – написав Данилов у Facebook.