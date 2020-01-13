Поліція повідомила про затримання вбивці Аміни Окуєвої.

 

Національна поліція України затримала ймовірного організатора вбивства Аміни Окуєвої – активістки руху за вільну Ічкерію, учасниці війни на Донбасі. Кілер застрелив Окуєву в жовтні 2017 року неподалік Глевахи на Київщині; чоловік Аміни Адам Осмаєв.

 

Про затримання повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

 

 

"Нацполіція затримала групу кілерів, котрих обґрунтовано підозрюють в низці вбивств, і в тому числі – в убивстві Аміни. ДНК затриманого збіглося з ДНК на покинутій на місці злочину зброї. Тривають слідчі дії", – поінформував Аваков у Facebook.

 

Як повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко, до складу групи загалом входило сім осіб. "Частину із них за підозрою в двох вбивствах затримали у вересні 2019 року. А сьогодні оперативники затримали організатора вбивства Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама. Затриманий чоловік теж є членом вказаної злочинної групи", – розповів він.

 

У повідомленні на сайті Нацполіції стоїть лінк на інформацію від 18 вересня 2019 року про те, що правоохоронці Київщини затримали організаторів та виконавців двох резонансних вбивств – розправи над директором компанії Caparol у вересні 2016 року в селі Крушинка Васильківського району, а також вбивства начальника відділу реклами Київського метрополітену в січні 2019 року.

 

Як пише "Українська правда", покликаючись на судові ухвали, тоді зі сімох затриманих суди першої інстанції взяли під варту лише одного підозрюваного, а чотирьох відправили під домашній арешт, натомість двох, включно з імовірним організатором банди, відпустили взагалі без запобіжних заходів.

 

Згодом апеляційні суди все ж спровадили в СІЗО трьох  чоловіків, які до цього отримали домашній арешт. Ще один підозрюваний, який спершу лишився без запобіжного заходу, після апеляції пішов під домашній арешт. Однак підозрюваний в організації злочинів так і залишився цілковито вільним.

 

Кілька підозрюваних змогли вийти із СІЗО та з-під домашнього арешту за кілька місяців.

 

В ухвалах повідомляли, що організатор банди – уродженець м. Каспійськ Республіки Дагестан, росіянин, громадянин України, освіта вища, одружений, менеджер "Hangre Plastic", раніше не судимий.

 

В одній з ухвал зазначалося, що злочинна організація була створена Редькіним І.В.

 

30 жовтня 2017 року на залізничному переїзді біля селища Глеваха невідомі обстріляли з кущів автомобіль Аміни Окуєвої, вона загинула.

 

Тоді в поліції повідомляли, що на автоматі, котрий знайшли за півтора кілометра від місця розстрілу, слідів ДНК не виявили. 

 

13.01.2020

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