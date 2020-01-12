Меркель і Путін зустрілися в Кремлі.

На перемовинах, зокрема, порушували тему збитого над Тегераном українського пасажирського літака.

У суботу, 11 січня, бундесканцлерка Німеччини Анґела Меркель прибула з державним візитом до Москви. Того ж дня у Кремлі відбулися її перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Попередній візит Меркель до Москви відбувся в травні 2015 року з нагоди урочистостей до 70-річчя завершення Другої світової війни.

Центральними пунктами порядку денного перемовин між російським і німецьким лідерами були: ескалація напруження між США і Іраном, збройний конфлікт у Лівії, мирний процес у Сирії і ситуація на сході України.

Замість запланованих двох годин зустріч тривала вдвоє довше. Після чого Путін і Меркель дали невелику пресконференцію, коротко розповівши про підсумки перемовин, які вони назвали «продуктивними». Бундесканцлерка, зокрема, анонсувала міжнародну конференцію в Берліні щодо Лівії. Вона пройде під егідою ООН. «Ця конференція може бути тільки відправною точкою у вирішенні конфлікту. В той же час треба уникнути, щоб занадто багато країн ззовні впливали на ситуацію, а лівійські інтереси при цьому опинялися на задньому плані», – зазначила пані Меркель. Путін підтримав німецьку ініціативу, назвавши її «дуже своєчасною». За його словами, конференція принесе результати, але тільки якщо її рішення попередньо погодять з ворогуючими лівійськими сторонами.

Торкаючись американсько-іранського протистояння, німецька лідерка окремо зазначила про збитий над Тегераном український літак. Вона закликала відкрито обговорювати наслідки трагедії, яку необхідно до кінця розкрити. «176 невинних людей загинуло. Зараз необхідно знайти рішення з тими державами, звідки були ті люди, котрі загинули. Це дійсно дуже драматична подія. Тому щодо Іраку ми також будемо докладати всіх зусиль, щоб боротися з тероризмом і щоб знижувати напруження ситуації в цьому регіоні», – заявила вона на пресконференції.

Щодо ситуації на Донбасі, Меркель нагадала про перемовини в «нормандському форматі», які відбулися за участі Німеччини, Росії, України і Франції 9 грудня 2019 року в Парижі. За словами бундесканцлерки, ця зустріч була лише «частково успішною», проте до кінця року все ж вдалося провести обмін утримуваними особами між Україною і проросійськими терористами на Донбасі. Анґела Меркель нагадала, що на даному етапі докладається зусиль зі встановлення режиму припинення вогню. Вона також висловила надію, що під час наступного саміту вдасться домогтися «подальшого поступу» відповідно до мінських угод.