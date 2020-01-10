На Донбасі внаслідок обстрілів загинув 23-річний воїн.

Внаслідок обстрілів, здійснених контрольованими Росією бойовими загонами на Донбасі, загинув воїн 28-ої окремої механічної бригади імені Лицарів Зимового походу.

Про це йдеться у повідомленні 28-ої ОМБр у Facebook.

"Із жалем повідомляємо, що вночі від ворожої кулі загинув наш військовослужбовець. Близько 23-ої години противник відкрив обстріл зі стрілецької зброї по наших позиціях, в результаті чого старший солдат Микола Довженко отримав тяжке поранення. За декілька годин хлопець помер у лікарні. Миколі було 23 роки", – йдеться у повідомленні бригади.

Штаб Операції Об'єднаних сил у своєму ранковому зведенні поінформував: вчора, 9 січня, унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.

Загалом упродовж доби збройні формування РФ 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.