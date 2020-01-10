Палата представників проголосувала за обмеження військових повноважень президента.

Якщо відповідну резолюцію підтримає і Сенат, то Дональд Трамп не зможе одноосібно розпочати воєнні дії проти Ірану.

Ненсі Пелосі

Палата представників Конґресу США ухвалила в четвер, дев’ятого січня, резолюцію, яка не дозволяє президентові країни Дональдові Трампу ухвалювати одноосібно рішення щодо воєнних дій проти Ірану. Згідно з цим документом, такі рішення президент повинен погоджувати з парламентом. Про це повідомило радіо Voice of America. Серед іншого в резолюції зазначено, що без чітко висловленого схвалення Конґресу президент не має права скеровувати військовослужбовців до Ірану або для операцій проти Ірану, за винятком випадків, коли мова йде про оборонні дії, коли існує «безпосередня загроза збройного нападу» на американські об’єкти.

У своїх виступах перед голосуванням законодавці висловлювали стурбованість тим, що усунення провідного іранського воєначальника Касема Сулеймані може призвести до війни з Тегераном. Зокрема, спікерка Палати представників демократка Ненсі Пелосі заявила, що ліквідація Сулеймані не мала позитивного впливу на безпеку американців. Вона звинуватила Білий дім у тому, що рішення про атаку ухвалювали без консультацій із Конґресом. Зазвичай президенти, перш ніж робити важливі дії в оборонній сфері, ставлять до відома про це лідерів Конґресу.

Палата представників, контрольована демократами, проголосувала практично винятково за партійною приналежністю: 224 голоси «за» і 194 – «проти». Демократи звинуватили Трампа в нерозсудливості й підтримали резолюцію, республіканці виступили проти цієї законодавчої ініціативи.

Відтак документ передано на розгляд контрольованого республіканцями Сенату, де його доля незрозуміла. Республіканці контролюють 53 зі 100 місць верхньої палати і нечасто голосують проти президента. Хоча принаймні два сенатори-республіканці вже висловили підтримку резолюції про обмеження військових повноважень.

У разі схвалення резолюції ще й Сенатом документ набуде чинності без підпису Трампа.

Білий дім виступив із заявою проти цієї резолюції. Спілкуючись з журналістами в Білому домі, Трамп сказав: він не вважає, що йому потрібно було отримати згоду Конґресу, перш ніж вживати заходів військового характеру проти Ірану. «Я не повинен [був консультуватися з Конґресом]... оскільки іноді необхідно мати можливість ухвалювати рішення за долі секунди. Іноді потрібно діяти дуже, дуже швидко. В окремих випадках я навіть не повинен думати про те, щоб це зробити», – сказав президент.