Зеленський закликав президента Ірану до відкритості в розслідуванні.

 

Президент України Володимир Зеленський попросив президента Ірану Хасана Рухані сприяння в розслідуванні обставин літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Тегерані.

 

Про це йшлося у телефонній розмові президентів України та Ірану у четвер, повідомила пресслужба ОП.

 

 

Володимир Зеленський відзначив, що українська сторона вже розпочала роботу, долучившись до розслідування причин катастрофи.

 

"Сподіваюся на ваше сприяння у проведенні прозорого, всебічного та об’єктивного розслідування задля якнайшвидшого встановлення обставин цієї трагічної події", – сказав Президент.

 

Іранська сторона запевнила у повній взаємодії для проведення об’єктивного розслідування та встановлення причин трагедії. Хасан Рухані наголосив, що Іран надаватиме групі українських експертів оперативний доступ до всіх необхідних даних.

 

У четвер Президент відбув телефонні розмови з лідерами держав, громадяни котрих загинули в авіакатастрофі в Ірані.

 

Під час розмови з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо Зеленський сказав, що Україна чекає встановлення істини.

 

Голова уряду Канади зі свого боку висловив співчуття Володимиру Зеленському у зв’язку із загибеллю в авіакатастрофі українських громадян і наголосив, що Україна може розраховувати на будь-яку допомогу Канади в проведенні розслідування.

  

У розмові з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном Зеленський закликав британських фахівців долучитися до розслідування.

 

"У наших контактах з іранською стороною ми чітко наполягаємо на проведенні прозорого, всебічного та об’єктивного розслідування задля якнайшвидшого встановлення обставин цієї трагічної події", – прокоментував Президент.

 

Зеленський також мав розмови з лідерами Швеції та Афганістану.

 

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