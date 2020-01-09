Секретар РНБО: Літак могли збити російською зенітною ракетою.

 

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що серед основних версій падіння літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані розглядається ураження зенітною ракетою.

 

Про це Данилов сказав у коментарі виданню "Цензор.НЕТ", коментуючи перебіг наради в Офісу Президента вночі на четвер.

 

 

 

"Вивчаються різні версії раптового падіння літака, серед основних:

 

- ураження літака зенітною ракетою ЗРК, зокрема ЗРК "Тор", бо інформація про виявлення уламків російської ракети поблизу місця катастрофи вже з'явилася в мережі інтернет;

- зіткнення з БПЛА або іншим літаючим об'єктом;

- руйнування і вибух двигуна з технічних причин;

- вибух всередині літака внаслідок терористичного акту", – заявив Данилов.

 

Зі слів секретаря РНБО, вночі представники української державної комісії з розслідування катастрофи "Боїнга" прибули в Тегеран. Група складається з 45 осіб.

 

"До складу комісії включено фахівців, які беруть участь у міжнародному розслідуванні атаки російських військовослужбовців на малайзійський "Боїнг" МН17 17 липня 2014 року в повітряному просторі України, а також в експертизі фрагментів російської зенітної ракети "Бук", яка збила малайзійський літак. Наші експерти показали високий рівень професіоналізму в цій справі", – прокоментував Данилов.

 

Українські експерти, зокрема, мають намір перевірити інформацію про виявлення уламків російської зенітної ракети ЗРК "Тор" – у соцмрежах поширюють знимку решток, нібито виявлених недалеко від місця трагедії.

 

"Ми використовуємо всі напрацювання з розслідування атаки на "Боїнг" МН-17, щоб встановити істину і в справі про загибель українського літака в Тегерані", – резюмував Данилов.

 

 

В інтерв'ю "Радіо Свобода" Олексій Данилов підтвердив, що Україна не виключає версії про збиття літака ректою – а загалом розглядається сім версій.

 

"Це одна із версій, які ми розглядаємо. Версій ми маємо сім – чотири у відкритому доступі, три версії є поки що закритими. Остаточне рішення ми можемо ухвалити, коли будуть проведені повністю всі дослідження, які потрібно в цьому випадку відпрацювати", – сказав секретар РНБО.

 

"Тут немає гонки, РНБО – не піар-агентство, ми працюємо з доказами, ми працюємо з інформацією. Коли та чи інша версія буде мати більше або менше підтвердження, ми вас будемо про це інформувати. На сьогоднішній день остаточної версії немає", – зауважив Данилов.

 

09.01.2020

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