Нелеґальна міграція до Європи знизилася до рівня 2013 року.

Навіть попри те, що «грецький маршрут» біженців значно активізувався.

Нелеґальний приплив міґрантів до країн-членів Європейської Унії знизився до рівня 2013 року. Про це повідомила британська газета The Guardian з покликом на аґенцію ЄУ з безпеки зовнішніх кордонів пише.

За 2019 рік до Євроунії незаконно потрапило близько 140 тисяч міґрантів. Це на шість відсотків менше, ніж роком раніше, і майже вдвічі менше, ніж 2015 року, на якій припав пік європейської міґраційної кризи.

Як подає видання, зменшення потоку міґрантів відбулося на двох з трьох маршрутів в Середземному морі. При цьому на третьому маршруті – до Греції – число біженців, навпаки, зросло. За останній рік в країну прибуло понад 80 тисяч міґрантів, що вдвічі більше, ніж роком раніше.

За останні роки в Європу з країн Африки та Близького Сходу втекли десятки тисяч людей. Приплив біженців, головним чином з Сирії, в 2015 році призвів до зростання популярності правих популістів і політиків, котрі виступають за жорсткішу імміґраційну політику, в низці європейських країн. Деякі країни ЄУ відмовлялися приймати біженців. Найбільше нелеґальних міґрантів прийняла Німеччина. Рішення бундесканцлерки Анґели Меркель відкрити для них кордони викликало бурхливі суперечки, які тривають досі.

Потік біженців істотно знизився з 2016 року, коли Брюссель уклав з Анкарою про прийняття міґрантів.