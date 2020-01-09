У Коломиї затримали літак контрабандистів.

 

У Коломиї на Івано-Франківщині прикордонники затримали літак Ан-2, яким здійснювали незаконне переміщення тютюнових виробів на територію Румунії, а також трьох громадян України, мешканців Хмельницької та Івано-Франківської областей, які перебували на його борту. Про це повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби України.

 

 

Як розповіли прикордонники, зловмисники використовували тактику швидкого завантаження тютюнових виробів у польових умовах (на проміжних місцях посадки/злету), щоб було неможливо виявити місця завантаження товару. Втім правоохоронці встановили маршрути, місця злету, посадки, а також місце проміжного приземлення контрабандистів.

 

 

Відтак сьогодні вночі на ділянці відділу прикордонної служби «Герца» Чернівецького загону зафіксували порушення кордону повітряним апаратом з України в Румунію та зворотно. А коли літак приземлився на аеродромі в Коломиї (за 100 км від кордону), його затримали.

 

 

Про факт порушення повітряного простору України та прикордонного законодавства поінформували СБУ, ГПУ, Збройні сили України та Нацполіцію.

 

Матеріали щодо виявленого кримінального правопорушення скерували до управління СБУ в Чернівецькій області для внесення відомостей в ЄРДР за ст. 332 («Незаконне переправлення осіб через державний кордон України») та 334 («Порушення правил міжнародних польотів») Кримінального Кодексу України.

 

Для довідки:

 

Порушення кордону малими й безпілотними літальними апаратами – не рідкість, а «кукурузники» є доволі популярними серед контрабандистів. Так, у липні 2018 року прикордонники затримали Ан-2, який використовували для незаконного переміщення товарів у Польщу. Аналогічний тип літака зі зміненим бортовим номером затримали в березні 2017-го в Чернівецький області.

 

Оскілки пілоти-контрабандисти намагаються пролетіти непоміченими, їхні повітряні подорожі доволі ризиковані, – кажуть в ДПСУ. Нерідко спроби порушення кордону закінчуються катастрофами. Так, торік у травні румунські ЗМІ повідомили, що в комуні Сепинца (біля кордону з Україною) розбився вертоліт КА-26, пілот загинув. Гвинтокрил був без реєстраційних номерів на борту, ймовірно, його використовували для контрабанди. У березні 2018 року на Львівщині впав саморобний літальний апарат з 11-ма ящиками сигарет. Наприкінці серпня 2017-го в Карпатах розбився вертоліт, пілот-львів’янин загинув. Поряд виявили 6 ящиків цигарок без акцизних марок.

 

У травні 2016-го у Польщі за 40 кілометрів від кордону з Україною виявили розбитий дельтаплан і тіло чоловіка біля нього. У серпні 2015-го в одному з населених пунктів Волині завантажений білоруськими цигарками літак Ан-2 зачепив лінію електропередач та дах одного з будинків і розбився, пілот загинув.

 

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